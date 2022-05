Αθλητικά

Η Έμα Στόουν στο ΣΕΦ: Χαμός στο Twitter

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το Met Gala στις κερκίδες του ΣΕΦ παρέα με τον Γιώργο Λάνθιμο η διάσημη ηθοποιός. "Τρέλα" στο twitter από φίλους του Ολυμπιακού.



Η Έμα Στόουν βρέθηκε στις κερκίδες του ΣΕΦ στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μονακό, όπου οι "ερυθρόλευκοι" πήραν την πρόκριση στο final four της Euroleague.

Η διάσημη ηθοποίος παρακολούθησε τον αγώνα, παρέμα με τον Γιώργο Λάνθιμο, λίγες ώρες μετά την εμφάνισή της στο Met Gala της Νέας Υόρκης.

Η Έμα Στόουν επέλεξε να φορέσει κόκκινη μάσκα, για να ταιριάζει με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας, ενώ έδειξε τον ενθουσιασμό της όποτε ο Ολυμπιακός πετύχαινε καλάθι.

Οι φίλαθλοι εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα της ηθοποιού, η οποία έχει κερδίσει Όσκαρ.

Δείτε μερικά από τα σχόλια και memes στο Twitter

Newest member of Olympiacos Ultras: Emma Stonepic.twitter.com/eXo0E3wmXP — Eurohoops (@Eurohoopsnet) May 4, 2022

Όταν η Emma Stone στηρίζει το Θρύλο#Olympiacos_BC. pic.twitter.com/nkJZOmdIDv — Σπύρος Β. (@straydog_greece) May 4, 2022

Του χρόνου στα Όσκαρ όλοι με την Emma Stone να το σηκώσει ????????? https://t.co/GV0TvxJika — lazaros gkoumas (@akisgkoumas) May 4, 2022

Νίκες Ολυμπιακού με Emma Stone Ολυμπιακάρα από κούνια στα playoffs : 1-0... Να μας ξανάρθει το κορίτσι. #OLYASM #OlympiacosBC pic.twitter.com/bMMWQzFU2p

— Eva JK (@paspartou_eva) May 4, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: η καταγγελία για βιασμό, ο “Σασμός” και οι αντιδράσεις (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Δασκαλάκης: η Πισπιρίγκου, το νέο σπίτι και ο ψυχίατρος (βίντεο)

Γεωργιάδης για αύξηση στο ψωμί: Πως να επιδοτήσουμε όλα τα αγαθά;