Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: “φωτιά” στα χρεωστικά εκκαθαριστικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιο ύψος ανέρχεται ο μέσος φόρος που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, που έχουν λάβει χρεωστικά εκκαθαριστικά , μετά την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης τους.

Αυξάνεται σιγά-σιγά ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται στην ΑΑΔΕ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021.

Μέχρι χθες είχαν ξεπεράσει τις 410.000 σε σύνολο άνω των 6,3 εκατ. που θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα, το 73% των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση είτε έχει επιστροφή φόρου, είτε είναι μηδενικά.

Έως την Τετάρτη, όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική είχαν υποβληθεί περισσότερες από 413.000 φορολογικές δηλώσεις, ενώ εκδόθηκαν 544.758 εκκαθαριστικά. Από αυτά το 26,12% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει φόρο.

Πιο συγκεκριμένα:

Για 142.303 εκκαθαριστικά, το 26,12%, είναι χρεωστικά και ο φόρος που προκύπτει ανέρχεται σε 72,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέσο φόρο 508 ευρώ.

Για 81.077 εκκαθαριστικά, το 14,88%, θα υπάρχει συνολική επιστροφή 22 εκατ. που αντιστοιχεί σε 271 ευρώ κατά μέσο όρο,

Για 321.378 εκκαθαριστικά, το 58,99%, είναι μηδενικά.

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου ενώ η πληρωμή του φόρου εισοδήματος, για όσους έχουν χρεωστικά εκκαθαριστικά, ξεκινά στις 29 Ιουλίου.

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν το φόρο εισοδημάτος είναι οι εξής :

Εφάπαξ καταβολή εφόσον εξοφληθεί το σύνολο του ποσού έως τις 29 Ιουλίου, εξασφαλίζοντας έκπτωση 3%. Σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται στις 29 Ιουλίου και την τελευταία το Φεβρουάριο του 2023 Ένταξη της οφειλής στην πάγια ρύθμιση. Η πάγια ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα πληρωμής σε έως 24 δόσεις οι οποίες όμως επιβαρύνονται με επιτόκιο που φτάνει στο 4,5% για πληρωμή σε έως 12 δόσεις και πάνω από το 6% για πληρωμή σε έως 24 δόσεις. Για την ένταξη στη ρύθμιση δεν χρειάζεται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη καμία δόση της οφειλής του εκκαθαριστικού. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης γίνεται μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση aade.gr Πληρωμή με κάρτα. Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του φόρου με την πιστωτική τους κάρτα. Ο φορολογούμενος που θα επιλέξει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό εφάπαξ με την κάρτα του μέχρι τα τέλη Ιουλίου, θα πάρει την έκπτωση του 3% και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τον φόρο σε 12 άτοκες δόσεις.