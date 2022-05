Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αμάντα Γεωργιάδη, η Eurovision και οι προβέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό".

Στην εύνοια των πλανητών για την Αμάντα Γεωργιάδη, την τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision 2022, μίλησε η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε πως "οι επόμενες είναι πάρα πολύ περρίεργες. Η Αφροδίτη μπήκε στον Κριό και μας δίνει την ανάγκη μας να χαρούμε, να διασκεδάσουμε βγούμε, να συζητήσουμε".

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα είπε πως "η παρουσία της Σελήνης στον Καρκίνο σήμερα μιλάει για την οικογένεια".

Λίγο αργότερα, η αστρολόγος του ΑΝΤ1 είπε πως "ο Ήλιος με τον Ουρανό και ένα πρόσωπο κύρους ίσως χάσει την θέση του ή κάτι άλλο θα γίνει".

Γενικώς, η Λίτσα Πατέρα έκανε λόγο για ένα διάστημα αρκετά μπερδεμένο που πολλά αλλάζουν, τονίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να εκμεταλλευθούμε

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

