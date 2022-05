Κόσμος

Τουρκία: “έκρηξη” πληθωρισμού τον Απρίλιο

Η τεράστια αύξηση του πληθωρισμού, τροφοδοτήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στο 69,97% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Απρίλιο, περισσότερο από τις προβλέψεις και σε υψηλό επίπεδο 20ετίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Ο πληθωρισμός τροφοδοτήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αύξηση των τιμών ενέργειας και των εμπορευμάτων μετά την περσινή βουτιά της τουρκικής λίρας

Η κατρακύλα της λίρας προκλήθηκε από τη μείωση των επιτοκίων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες υπό την πίεση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οδηγώντας στη σταθερή αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Σε μηνιαία βάση οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 7,25%, σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία, έναντι 6% που προβλεπόταν με βάση έρευνα του Reuters. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός προβλεπόταν στο 68%.

Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή είχε ως αιχμή το άλμα κατά 105,9% στον τομέα μεταφορών, ο οποίος περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας, και το άλμα κατά 89,1% στις τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών.

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν 13,38% και των κατοικιών κατά 7,43%.

Η κυβέρνηση είχε προβλέψει τη μείωση του πληθωρισμού με το νέο οικονομικό πρόγραμμά της, το οποίο δίνει προτεραιότητα στα χαμηλά επιτόκια για την ενίσχυση της παραγωγής και των εξαγωγών με στόχο την επίτευξη πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός έως το τέλος του έτους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με τη διάμεση εκτίμηση να προβλέπει ένα επίπεδο 52% στο τέλος του έτους.

Ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται παρά τη μείωση των φόρων σε βασικά αγαθά και τις κρατικές επιδοτήσεις σε ορισμένους λογαριασμούς ρεύματος για να μειωθεί το βάρος στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Την περασμένη εβδομάδα, η τουρκική κεντρική τράπεζα προέβλεψε ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα κορυφωνόταν περί το 70% τον Ιούνιο και θα μειωνόταν στο 43% στο τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στο τέλος του 2024.

Ο εγχώριος δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε 7,67% σε μηνιαία βάση και 121,82% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιό της σταθερό στο 14% φέτος.

