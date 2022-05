Πολιτική

Τσιάρας - Προστασία μαρτύρων: Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Τι είπε για την υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα και την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ενδεχομένως και αύριο Παρασεκυή θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την προστασία μαρτύρων όπως τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ

Σχετικά με το θόρυβο που δημιουργήθηκε για τους «whistleblowers» (σ.σ. τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος), ο κ. Τσιάρας απάντησε ότι πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία προκειμένου κάθε υπόθεση που μπορεί να θίγει θέματα ή ζητήματα ηθικής που αφορούν στην πολιτεία ή πολίτες, να μπορούν να καταλήξουν είτε στην αρχή διαφάνειας, είτε στην εισαγγελική αρχή.

Πρόσθεσε ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο η χώρα μας ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία και απλά διευρύνει το πλαίσιο με βάση τα εθνικά δεδομένα και τίποτα παραπάνω.

«Τηλεδίκη» στην υπόθεση των νεκρών παιδιών στην Πάτρα

Σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για τηλεδίκη που έχει λάβει «αδιανόητες» διαστάσεις. «Ενώ έπρεπε η προσπάθεια να κατευθύνεται περισσότερο στην εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης έχει γίνει μια ‘’δημόσια δίκη’’ κατά κάποιο τρόπο και αυτό δεν νομίζω ότι βοηθά τις περισσότερες φορές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε ότι καθώς η υπόθεση είναι λεπτή, αφορά ένα τραγικό και πραγματικά αδιανόητο γεγονός που κανείς δεν μπορεί να το χωνέψει, καθώς τρία μικρά παιδιά έφυγαν από τη ζωή με ερωτηματικά, «καλείται σήμερα και η προανακριτική διαδικασία, αλλά και η ίδια η Δικαιοσύνη να αποσαφηνίσει και να ξεκαθαρίσει». Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρέπει μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών, της προανακριτικής διαδικασίας να μπορέσει η Δικαιοσύνη συλλέγοντας όλο το υλικό να αποφασίσει.

Γίνεται έρευνα για την ιατροδικαστική υπηρεσία

Σχετικά με την ιατροδικαστική υπηρεσία και το ενδεχόμενο παραλείψεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησε να γίνει ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έγιναν όλα όπως έπρεπε. «Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς γεννά ερωτηματικά, αλλά και εδώ, δεν πρέπει κανείς να τρέξει να καταδικάσει από τη μια πλευρ,ά ούτε ενδεχομένως να αθωώσει από την άλλη. Πρέπει να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, αν όντως υπήρξαν ζητήματα, παραλείψεις», τόνισε.

