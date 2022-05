Life

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη: Η ερώτηση που την έφερε σε αμηχανία

Μια ερώτηση με ρατσιστικό περιεχόμενο δέχτηκε η εκπρόσωπος της Ελλάδας στην συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της δεύτερης πρόβας.

Σε ιδιαίτερα άβολη θέση ήρθε η Αμάντα Γεωργιάδη από ερώτηση δημοσιογράφου, μετά το τέλος της δεύτερης πρόβας της στη σκηνή της Eurovision το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, μια ερώτηση με ρατσιστικό περιεχόμενο δέχτηκε η εκπρόσωπος της Ελλάδας, αφού ένας δημοσιογράφος από την Πολωνία ρώτησε γιατί οι Έλληνες διοργανωτές επιλέγουν τα τελευταία χρόνια Ελληνίδες της ομογένειας για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

«Είσαι Ελληνίδα αλλά και Νορβηγίδα. Κάποιες από τις προκατόχους σου δεν ήταν επίσης 100% Ελληνίδες, ήταν από Καναδά, Ολλανδία. Τι πιστεύεις για αυτή τη στρατηγική να φέρνουν πίσω οι διοργανωτές Ελληνίδες από όλον τον κόσμο;» ήταν η ακριβής ερώτηση που έκανε ο ρεπόρτερ στην Αμάντα Γεωργιάδη και την έφερε σε αμηχανία.

Η Αμάντα Γεωργιάδη έμεινε άφωνη από την ερώτηση, μέχρι που επενέβη η υπεύθυνη της ελληνικής αποστολής, η οποία τόνισε ότι: «Πιστεύουμε πως η Αμάντα αλλά και οι άλλοι άλλοι καλλιτέχνες που έχουν εκπροσωπήσει την Ελλάδα είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι καλλιτέχνες και αυτό που ενδιαφέρει είναι να αφήσουμε αυτά τα ταλέντα να λάμψουν».

