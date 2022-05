Οικονομία

4 έξυπνα tips για να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα όταν ανάβεις το κλιματιστικό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Aπόλαυσε δροσιά χωρίς να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη!

Το καλοκαίρι πλησιάζει όλο και περισσότερο αλλά η ζέστη είναι ήδη εδώ και αρχίζει να μας ταλαιπωρεί. Για πολλούς αυτό αποτελεί ένα πολύ ευχάριστο στοιχείο διότι το καλοκαίρι είναι "η εποχή τους " και το περιμένουν πως και πως.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να αφήσεις πίσω σου τα ζεστά ρούχα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και να ανάψεις το κλιματιστικό για την υπόλοιπη σεζόν. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που δεν πρέπει να ξεχνάς παρά την ανεμελιά και την χαλαρότητα που προσφέρει το καλοκαίρι. Αυτό που δεν θα λείψει είναι ο λογαριασμός του ρέυματος που ίσως σε βάλει σε σκέψεις για το πόσο θα χρησιμοποιείς το κλιματιστικό μέσα στην ημέρα σου.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Δικηγόρος Έλενας Αθανασοπούλου: υπάρχουν στοιχεία και μάρτυρες (βίντεο)

Ναύπλιο: Ο γάμος που... σήκωσε στο πόδι την πόλη (βίντεο)

Γιορτή της Μητέρας: Σταρ του Χόλιγουντ που δεν κάνουν χωρίς... τη μαμά τους!