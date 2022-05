Οικονομία

Καύσιμα: “Καίνε” βενζίνη και πετρέλαιο - Νέο “ράλι” περιμένει η αγορά

Πόσο ψηλά έχει σκαρφαλώσει η τιμής της αμόλυβδης. Σε “εφιαλτικά επίπεδα” διατίθεται στα νησιά. Παγκόσμια ανησυχία για τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μετά τα εθνικά μέτρα για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, σειρά θα πάρουν οι αποφάσεις για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

“Αυτήν τη στιγμή το κύριο μέτωπο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα”, επισημαίνει αρμόδια πηγή, χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά της για το τι μέλλει γενέσθαι μετά τον Ιούνιο, όταν εκπνέει το πρόγραμμα επιδότησης των καυσίμων. Οι πληροφορίες αναφέρουν, πάντως, ότι δύσκολα θα έχουμε παράταση του ισχύοντος πλαισίου επιδότησης, ειδικά από τη στιγμή που επί συνόλου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, αίτηση έχουν υποβάλει περίπου οι μισοί.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ακριβή ή μάλλον πανάκριβη βενζίνη, ήρθε για να μείνει, καθώς οι αναλυτές δεν “βλέπουν” αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Τουναντίον. Η χθεσινή ημέρα ήταν μια πρόγευση του τι πρέπει να περιμένουμε, καθώς μετά τις ανακοινώσεις για την επέκταση των οικονομικών κυρώσεων και στο ρωσικό πετρέλαιο, η τιμή του “μαύρου” χρυσού “πέταξε” πάνω από τα 110 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 4,9% μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα μακροοικονομικά μοντέλα της Trading Economics η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να φτάσει στα 113 δολάρια στο τέλος του τριμήνου, ενώ σε ορίζοντα 12 μηνών οι αναλυτές “βλέπουν” την τιμή του να πιάνει τα 124- 125 δολάρια.

Το σύστημα της επιδότησης καυσίμων που προκρίθηκε ως τον Ιούνιο έχει κόστος περίπου 130 εκατ ευρώ κι αν μείνουν αδιάθετα ποσά, προφανώς θα αξιοποιηθούν για τη συνέχιση της επιδότησης, αλλά με διαφορετικά κριτήρια, έτσι ώστε να στηριχθούν οι πιο αδύναμοι. Θέμα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν τίθεται στην παρούσα φάση λόγω του πολύ υψηλού κόστους, ωστόσο αν ενεργοποιηθούν χρηματοδοτικά “εργαλεία” με κοινοτικούς πόρους, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, τότε θα απελευθερωθούν εθνικοί πόροι, οι οποίοι θα αποφασιστεί τότε πώς θα αξιοποιηθούν ως “αμορτισέρ” για το κόστος των καυσίμων.

Η ουσία είναι ότι την ώρα που η κυβέρνηση και οι καταναλωτές πονοκεφαλιάζουν για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε Πανελλαδικά τα 2,11 ευρώ, ενώ αν ανατρέξει κανείς στα επιμέρους στοιχεία ανά περιοχή, θα διαπιστώσει ότι τα νησιά έχουν πάρει “φωτιά” λίγο πριν μπει το καλοκαίρι.

Η υψηλότερη τιμή- στα 2,55 ευρώ ανά λίτρο- καταγράφεται στην Πάτμο, με τη Μήλο να χάνει την... πρωτιά για λίγα σεντς. Ωστόσο όλες οι Κυκλάδες “υποφέρουν” από τις πολύ υψηλές τιμές της βενζίνης, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα Δωδεκάνησα, δηλαδή στις δύο περιοχές όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Σημειωτέον ότι στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,892 ευρώ, με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να “παίζει” στα 85 δολάρια. Στην περίπτωση που μπει κανείς στη διαδικασία να κάνει συγκρίσεις, μάλλον θα απογοητευθεί, καθώς οι Έλληνες πληρώνουν την 5η ακριβότερη βενζίνη, με τους Νορβηγούς, τους Ισλανδούς, τους Δανούς και τους Φινλανδούς να πληρώνουν κάτι παραπάνω, αλλά με υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Φυσικά το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη βενζίνη. Παρά την οριζόντια επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή του διαμορφώνεται περίπου 25 λεπτά υψηλότερα από τα επίπεδα της 24ης Φεβρουαρίου, στα 1,872 ευρώ. Ειδικά όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης οι διακυμάνσεις του προκαλούν διπλό πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς επηρεάζει το κόστος των μεταφορών και συμβάλλει στην ανατροφοδότηση του κύκλου των ανατιμήσεων στην αγορά. Η παράταση της οριζόντιας επιδότησης ως το τέλος Ιουνίου είναι μονόδρομος κι από εκεί και πέρα η απόφαση θα είναι συνολική για το “αγκάθι” των καυσίμων.

