Πέθανε ο Γιώργος Κασιδόκωστας

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό από την απώλεια του Γιώργου Κασιδόκωστα.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, η είδηση θανάτου του Γιώργου Κασιδόκωστα.

Ο Γιώργος Κασιδόκωστας, αδελφός του πρώην Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κασιδόκωστα εφυγε απο τη ζωή την Τετάρτη.

Υπήρξε εμπνευστής του ανδρικού τμήματος πόλο του Παναθηναϊκού και ήταν αθλητής του υγρού στίβου και πρωταθλητής Ελλάδας στα 200μ. πεταλούδας επί δεκαπέντε συνεχή χρόνια.

Η ανακοινωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιώργου Κασιδόκωστα.

Επρόκειτο για τον εμπνευστή του ανδρικού τμήματος πόλο του Παναθηναϊκού, όντας ο ίδιος αθλητής του υγρού στίβου και πρωταθλητής Ελλάδας στα 200μ. πεταλούδας επί δεκαπέντε συνεχή χρόνια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η κηδεία του Γιώργου Κασιδόκωστα θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαΐου στη Βουλιαγμένη.

