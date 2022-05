Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη: προτεραιότητα η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των πυροσβεστών

Τι είπε η υφυπουργός Υγείας, μετά την επίσκεψη της στην «καρδιά» του Πυροσβεστικού Σώματος, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, στο Μαρούσι, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε από την 1η Μαίου.

Κατά την επίσκεψή της η Υφυπουργός συναντήθηκε με τον ομόλογό της Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο.

Περιηγήθηκε στους χώρους του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας και ενημερώθηκε για τις δράσεις του από τον Διευθυντή Οργάνωσης και Ασφάλειας αρχιπύραρχο κ. Γεώργιο Μαρκουλάκη και την υποδιευθύντρια του Τμήματος, ψυχολόγο δρ. Γεωργία Σωτηροπούλου, καθώς και τον ψυχολόγο δρ. Γιάννη Ανδρουτσάκο.

Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας αποτελεί υπηρεσία αφιερωμένη ειδικά στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και στους σπουδαστές των Σχολών Πυροσβεστικής, ενώ πραγματοποιεί και παρεμβάσεις σε πληγέντες από φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές και στις οικογένειές τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Το Τμήμα λειτουργεί τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη, και παρέχει υπηρεσίες μέσω 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και με βιντεοκλήσεις όλη την εβδομάδα, απευθυνόμενο στους Πυροσβέστες ανά την Επικράτεια.

Με το πέρας της επίσκεψης, η Υφυπουργός δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω την άριστη οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας των Πυροσβεστών μας. Σε κάθε περίπτωση φυσικών καταστροφών στη χώρα μας, αλλά και σε όλα τα έκτακτα περιστατικά, οι Πυροσβέστες είναι στην πρώτη γραμμή, θυσιάζοντας όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την ψυχική τους υγεία για την προστασία και την υγεία όλων μας. Η ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη σε σταθερή και μόνιμη βάση, με ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες, είναι βασικό μέλημα της Πολιτείας μας.

Το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων έχει θέσει από την πρώτη μέρα ως προτεραιότητα την υποστήριξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων ανεξαιρέτως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές στην Αττική και την Εύβοια, οι πλημμύρες στην Καρδίτσα και την Ελασσόνα και οι σεισμοί στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε η συνεργασία μας σε ζητήματα ψυχοεκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματος, για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη».

