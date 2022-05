Πολιτική

Μητσοτάκης – ηλεκτρικό ρεύμα: Τα νέα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο πακέτο μέτρων, με το οποίο η Κυβέρνηση θα επιδιώξει να μειώσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης σε τέσσερα πεδία, που θα απορροφήσει το 70% έως 80% της αύξησης της τιμής της κιλοβατώρας για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες, με διπλή κρατική παρέμβαση στη χονδρική και λιανική αγορά ενέργειας και αναστολή ουσιαστικά της ρήτρας αναπροσαρμογής, ανακοίνωσε με μήνυμά του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε αναλυτικά ότι το νέο Πρόγραμμα παρεμβαίνει σε τέσσερα πεδία: επιστροφή του 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά, αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο, καταβολή μερίσματος αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος, αποσύνδεση των διεθνών αυξήσεων του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα μας και αναστολή ουσιαστικά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Συμπλήρωσε τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά το πρόγραμμα ««Ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή», που πριμοδοτεί γενναία την απόσυρση των παλιών, ενεργοβόρων κλιματιστικών και ψυγείων. Ενώ το φθινόπωρο, παράλληλα με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» των κατοικιών, δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις». Ένα σχέδιο που θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις στέγες των κτηρίων τους».

