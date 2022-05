Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Αποκεφάλισε το περιστέρι του ξαδέρφού του

Η κτηνωδία στην Θεσσαλονίκη προκαλεί. Ο δράστης καταδικάστηκε σε φυλάκιση και του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο.

Σε φυλάκιση 12 μηνών και χρηματική ποινή 5000 ευρώ, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε 50χρονος που αποκεφάλισε περιστέρι. Το περιστατικό συνέβη το 2019 στα Κύμινα Θεσσαλονίκης και πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο εξάδελφός του, υποστηρίζοντας ότι το περιστέρι ήταν δικό του.

Αυτό δεν αποδείχθηκε, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, πλην όμως προέκυψε ότι πράγματι ο κατηγορούμενος θανάτωσε το πτηνό. Ο ίδιος, στην απολογία του, δήλωσε ότι είναι χρόνια περιστεράς κι ότι το ζώο ήταν δικό του. Δέχθηκε ότι το αποκεφάλισε, διότι, σύμφωνα με όσα απολογήθηκε, είχε χτυπηθεί νωρίτερα από γεράκι και παρά την προσπάθεια να το περιθάλψει και να το ράψει, προέβη στην πράξη αυτή για να το «λυτρώσει». «Το λυπόμουνα για να μην ταλαιπωρείται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για εκδίκηση έκανε λόγο στην κατάθεσή του ο 55χρονος μηνυτής, ισχυριζόμενος ότι ο ξάδελφός του, αφού βρήκε το περιστέρι (ράτσας «ντουνέκια»), ζητούσε χρήματα για να του το επιστρέψει. Κατέθεσε δε, ότι εξαιτίας αυτού του συμβάντος, οι σχέσεις των δύο «χάλασαν».

Ο 50χρονος κατέθεσε έφεση κατά της παραπάνω απόφασης, για να κριθεί εκ νέου από ανώτερο Δικαστήριο.

