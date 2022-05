Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter - Έλον Μασκ: Ποιοι επενδυτές χρηματοδοτούν το όραμά του

Ο Έλον Μασκ εξασφάλισε πάνω από 7 δις δολάρια για το Twitter. Ποιοι διάσημοι επενδυτές «βάζουν πλάτη».

Ο Ίλον Μασκ αναμένεται ότι θα αναλάβει προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Twitter Inc, για μερικούς μήνες, αφού ολοκληρωθεί η εξαγορά της πλατφόρμας, ύψους 44 δισεκ. δολαρίων, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, επικαλούμενο πηγές.

Ο Μασκ είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc.

Ο επιχειρηματίας έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής χρηματοδότηση ύψους 7,14 δισεκ. δολαρίων από μια ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων είναι ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ και ο συνιδρυτής της Oracle Corp, Λάρι Έλισον, για να προχωρήσει στην εξαγορά του ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης, σε ένα έγγραφο που απέστειλε στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) ότι έχει λάβει επιστολές δέσμευσης κεφαλαίων από 19 επενδυτές, όπως από τις εταιρείες Sequoia Capital (800 εκατ. δολάρια), Brookfield (500 εκατομμύρια), Vy Capital (700 εκατ.), Qatar Holding και άλλες. Θα συνεχίσει επίσης τις επαφές του με τους νυν μετόχους του Twitter, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην επικεφαλής της εταιρείας, Τζακ Ντόρσεϊ, για να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια.

Ο Έλισον, ο οποίος είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla, θα δώσει 1 δισεκ. δολάρια.

Ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος επενδυτής, πρίγκιπας Αλουαλίντ μπιν Ταλάλ εκτίμησε, με ανάρτησή του στο Twitter, ότι ο Μασκ θα είναι ένας «εξαιρετικός ηγέτης» για την πλατφόρμα. «Είναι θαυμάσιο που συνδέομαι μαζί σου, "νέε" μου φίλε @elonmusk (..) Πιστεύω ότι θα είσαι εξαιρετικός ηγέτης για το Twitter, ώστε να προωθήσεις και να μεγιστοποιήσεις το δυναμικό του», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία του, η Kingdom Holding Company, είναι έτοιμη να ρίξει 1,9 δισεκ. δολάρια στο «νέο Twitter» και να ακολουθήσει τον Μασκ «σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι».

Ο Ταλάλ θα θέσει στη διάθεση του Μασκ περίπου 35 εκατομμύρια από τις μετοχές του στο Twitter, αφού οριστικοποιηθεί η αγορά, ώστε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της εταιρείας, την οποία ο Μασκ έχει πει ότι θέλει να την αποσύρει από το Χρηματιστήριο.

Στα μέσα Απριλίου ο Σαουδάραβας είχε απορρίψει την προσφορά του Μασκ, να αγοράσει το Twitter έναντι 54,20 δολαρίων τη μετοχή, κρίνοντας ότι η τιμή είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με «την πραγματική αξία» της εταιρείας.

