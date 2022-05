Κοινωνία

Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Συγγρού

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει. Επί τόπου η Πυροσβεστική. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Συναγερμός σήμανε, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, στην Πυροσβεστική όταν ένα αυτοκίνητο εν κινήσει άρπαξε φωτιά στην συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού και Καλλιρρόης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και έσβησαν την φωτιά.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. όχημα επί της οδού Καλλιρόης στην Αθήνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 5, 2022

