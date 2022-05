Αθλητικά

Open Madrid – Τσιτσιπάς: Επίδειξη δύναμης και πρόκριση στα προημιτελικά

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στον Ντιμιτρόφ και πήρε την νίκη σε 77 λεπτά. Ο επόμενος αντίπαλος του.

Ο σχεδόν αλάνθαστος Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-3, 6-4 σε 77 λεπτά και εξασφάλισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Masters της Μαδρίτης.

Εκεί ο 23χρονος τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ, που με τη σειρά του νωρίτερα είχε επιβληθεί του Ντάνιελ Έβανς με 7-6(7), 7-5.

Ο αγώνας έχει οριστεί να γίνει στο κεντρικό γήπεδο την Παρασκευή (6/5) και θα αρχίσει γύρω στις 21:00, ώρα Ελλάδας.

Πηγή: gazzeta.gr

