Κόσμος

Chanel: Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο του γνωστού Οίκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν σημειωθεί πολλές ληστείες σε κοσμηματοπωλεία του Παρισιού.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα σε κοσμηματοπωλείο του οίκου Chanel στο κέντρο του Παρισιού, με τους δράστες να διαφεύγουν με μοτοσικλέτες και να αναζητούνται από τη γαλλική αστυνομία.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω Twitter διακρίνεται ένας ληστής με αυτόματο όπλο έξω από το κοσμηματοπωλείο στην περίφημη Οδό της Ειρήνης (Rue de la Paix), έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας. Δευτερόλεπτα αργότερα, άλλοι τρεις ληστές – όλοι μαυροντυμένοι και φορώντας κράνη – βγαίνουν από το κατάστημα κρατώντας τσάντες και διαφεύγουν με δύο μοτοσικλέτες.

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και δυστυχώς οι πρώτοι αστυνομικοί που έφθασαν ήταν με ποδήλατα», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Ο οίκος Chanel ανακοίνωσε πως δεν υπήρξε τραυματισμός και ότι συνεργάζεται με την αστυνομία. Δεν αποκάλυψε την αξία της λείας των ληστών.

Το συγκεκριμένο κατάστημα πώλησης ρολογιών και κοσμημάτων λειτουργεί προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του εμβληματικού καταστήματος Chanel στην πλατεία Βαντόμ (Place Vendome) της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τους τελευταίους μήνες, έχουν σημειωθεί πολλές ληστείες σε κοσμηματοπωλεία του Παρισιού. Τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους για την επίθεση σε κοσμηματοπωλείο του οίκου Bulgari στην ίδια περιοχή. Τότε οι κακοποιοί είχαν ανοίξει πυρ μέσα από το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν με λεία περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον Ιούλιο, ληστές άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ από κατάστημα Chaumet κοντά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Ωστόσο, τα κλεμμένα κοσμήματα εντοπίστηκαν και οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αποκεφάλισε το περιστέρι του ξαδέρφού του

“Βληχή”: Έμα Στόουν και Γιώργος Λάνθιμος στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Αντώνης Συκάρης: νέο θρίλερ με την σορό του