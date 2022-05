Οικονομία

Λογαριασμοί Ρεύματος – Μέτρα στήριξης: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Σκληρή κριτική εξαπέλυσαν στον Πρωθυπουργό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις του για μειώσεις των λογαριασμών ρεύματος.

Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την μείωση των λογαριασμών ρεύματος και την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι τόσο καιρό έλεγε ψέμματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του, αναφέρει ότι: Μετά από την 9μηνη λεηλασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ο κ. Μητσοτάκης τρομοκρατημένος μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή και στην επικείμενη καταβαράθρωση του, προχώρησε σήμερα σε ένα διάγγελμα παραδοχής της αφαίμαξης που με δίκη του κύρια ευθύνη βιώνουν εδώ και καιρό οι πολίτες.

Κι ενώ τις τελευταίες μέρες άφηνε να διαρρέει ότι επρόκειτο να λάβει μέτρα κατά της αισχροκέρδειας με την επιβολή πλαφόν, τελικά τα όσα ανακοίνωσε εξακολουθούν την ίδια λογική που εφάρμοζε μέχρι σήμερα, δηλαδή την επιδότηση της αισχροκέρδειας.

Αυτό δηλαδή που αποφάσισε είναι να ανοίξει το δημόσιο ταμείο και να βγάλει χρήματα των φορολογουμένων, για να καλύψει μέρος των σπασμένων από τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής ρεύματος και ιδιαίτερα της ΔΕΗ των γαλάζιων golden boys.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως τόσο καιρό έλεγε ψέματα αφού οι λογαριασμοί είχαν εκτοξευτεί πολύ πριν τον πόλεμο με δική του ευθύνη. Παρόλα αυτά για ακόμη μία φορά αφήνει ανέγγιχτο τον μηχανισμό της αισχροκέρδειας, παραπέμποντας στις καλένδες του Ιούλη κάποιες θολές παρεμβάσεις που δεν προσδιόρισε.

Περιμένουμε δε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε το ποσό που θα ομολογήσουν από τα περίπου 1,5 δις ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μέχρι χθες δήθεν δεν υπήρχαν, αλλά τελικά λόγω της πίεσης του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναγκάστηκαν να εξαγγείλουν ότι θα φορολογήσουν.

ΚΙΝΑΛ: Επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και στο παρελθόν μαζί με μια επιδοματική πολιτική» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη μείωση της ακρίβειας στο ρεύμα. Υπογραμμίζει ακόμη ότι «άλλη μια φορά συμφώνησε με την εδώ και μήνες διατυπωμένη θέση μας για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Επιτέλους από τα λόγια, ας περάσει στις πράξεις».

Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην «επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, που ανακουφίζει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υπέρογκους λογαριασμούς και επιμερίζει το κόστος σε όλους τους συντελεστές της αγοράς».

Προσθέτει ότι «η ενεργειακή κρίση που στη χώρα μας έχει πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις απαιτεί θεσμικές παρεμβάσεις, ανθεκτικές στο χρόνο».

ΚΚΕ: Χωρίς αντίκρισμα η όποια ελάφρυνση

Το ΚΚΕ από την πλευρά του, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ότι: Τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια ουσιαστικά μετατρέπουν τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους και περικοπές για το λαό, αφού η όποια ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος θα πληρωθεί απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Με αυτόν τον τρόπο ο λαός, είτε ως «καταναλωτής» είτε ως «φορολογούμενος», θα συνεχίσει να ματώνει για τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών που μεταφέρουν το αμερικανικό φυσικό αέριο, αλλά και για να επιδοτείται με πακτωλό χρημάτων η πανάκριβη ηλεκτροπαραγωγή από LNG και από ΑΠΕ.

Η οποία ελάφρυνση θα αποδειχθεί τελικά χωρίς αντίκρισμα και μακριά από τις λαϊκές ανάγκες, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολόγησε ότι οι τιμές στην ενέργεια θα εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν.

Ουσιαστικό βήμα ανακούφισης του λαού κι οργάνωσης του αγώνα του μπορούν να αποτελέσουν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ σε σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ για την «πράσινη μετάβαση», η οποία ευθύνεται για την ενεργειακή ακρίβεια -πολύ πριν τον πόλεμο- και που με συνέπεια προωθούν και στηρίζουν από κοινού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα.

Αυτές οι προτάσεις θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου «ευρωπαϊκού τέλους διοξειδίου του άνθρακα», που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνιτική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων και του χρηματιστηρίου ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος του φυσικού αερίου. Σε αυτήν την κατεύθυνση το ΚΚΕ θα πάρει άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

ΜέΡΑ25: Δικαιολογίες Μητσοτάκη για να μην θιχτούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών της ενέργειας

Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε και το ΜέΡΑ25, αναφέροντας τα εξής: Οι πολυδιαφημισμένες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις αυξήσεις στο ρεύμα, αυτές που σύμφωνα με την προπαγάνδα θα «καθιστούσαν άχρηστη την αντιπολίτευση», θα κάνανε το ρεύμα φτηνότερο και από προεκλογικές υποσχέσεις και θα πολλαπλασίαζαν τον άρτο και τα ψάρια , τελικά συρρικνώθηκαν στις εξής δικαιολογίες:

Φταίει ο Πόλεμος στην Ουκρανία (για τις υπεραυξήσεις που προηγήθηκαν τουλάχιστο κατά ένα χρόνο του πολέμου)

Φταίει η Ε.Ε. που είναι αργή γι’ αυτό εμείς θα την αγνοήσουμε (και γιατί περίμενε μέχρι να λάβει και ο τελευταίος πολίτης λογαριασμό που αντιστοιχεί σε κατανάλωση μιάμιση πολιτείας;)

Και το καλύτερο για το τέλος:

Το ρεύμα σας έρχεται ακριβό επειδή το χρησιμοποιείτε (εκατό οικονομολόγοι πήδηξαν μαζικά απ’ το ψηλότερο παράθυρο).

Ποια ήταν λοιπόν η γενναία λύση «με εντολή Μητσοτάκη» που θα έκανε την ανθρωπότητα να παραληρεί; Ιστορία κράτα την ανάσα σου: «έμμεσο πλαφόν»!

Ακόμα και τώρα, εν μέσω της τεράστιας οργής και απελπισίας της κοινωνίας, ο προσωπάρχης της «Μητσοτάκης Α.Ε.» μια μέριμνα έχει: να μη θιγούν ποτέ τα "ιερά και τα όσια" των παρασιτικών ολιγαρχών που νέμονται τον χώρο της ενέργειας στη χώρα μας και αποτελούν τα αφεντικά σύσσωμου του μνημονιακού τόξου.

Ούτε λόγος για κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας, ενώ ακόμα και το έμμεσο πλαφόν που αποφάσισε τόσους μήνες μετά την έλευση τις ενεργειακής κρίσης να επιβάλει ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις του, ενιαίο, δεν θα είναι δηλαδή ανά μονάδα παραγωγής όπως καιρό τώρα προτείνει το ΜέΡΑ25, κάτι που θα ήταν ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.

Ως ΜέΡΑ25 συνεχίζουμε να παλεύουμε στο πλευρό των πολιτών για συλλογή υπογραφών για πραγματοποίηση Δημοψηφίσματος για την κατάργηση του επαίσχυντου Χρηματιστηρίου της Ενέργειας και παράλληλα διεκδικούμε την επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ, ώστε κυρίαρχα να ασκούνται σταθερά κοινωνικές πολιτικές και όχι να επαφιόμαστε σε πυροτεχνήματα "ελεημοσύνης".

