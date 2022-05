Κοινωνία

Φωτιά σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Στο σημείο πυροσβεστικής δυνάμεις. Η φωτιά καίει πολύ κοντά στην ΓΑΔΑ.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοκία στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δώμα της πολυκατοικίας επί της οδού Βαθέως 10 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ούτε για επέκταση της φωτιάς και σε άλλα διαμερίσματα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Η φωτιά καίει σε πολυκατοικία που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη ΓΑΔΑ.

