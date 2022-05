Κόσμος

Ισραήλ: Φονική επίθεση στην Ελάντ

Οι Αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση, την ώρα εορτασμών για τη μέρα ανεξαρτησίας του Ισραήλ.

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σήμερα στην πόλη Ελάντ του κεντρικού Ισραήλ, μετέδωσε η ισραηλινή τηλεόραση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε την ώρα που οι Ισραηλινοί γιόρταζαν την ημέρα της ανεξαρτησίας, φαίνεται να είναι τρομοκρατική επίθεση.

Ο δήμαρχος της Ελάντ μιλώντας στο Κανάλι 12 της ισραηλινής τηλεόρασης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή.

Υπήρξε σειρά επιθέσεων στους δρόμους του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

