Αθλητικά

Europa League: Ρέιντζερς - Άιντραχτ στον τελικό

Επική ανατροπή για τους Σκωτσέζους, επιβεβαίωση ανωτερότητας για τους Γερμανούς, στους δεύτερους ημιτελικούς.

Οι Ρέιντζερς έκαναν την απόλυτη έκπληξη και με μία μεγαλειώδη εμφάνιση, νίκησαν τη Λειψία με 3-1 στον δεύτερο ημιτελικό, ανέτρεψαν το σε βάρος τους 1-0 του πρώτου αγώνα και προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League, όπου θα βρουν απέναντι τους την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία νίκησε ξανά τη Γουέστ Χαμ με 1-0 κι έφτασε ως το τέλος του δρόμου και το καταληκτικό ματς του "Σάντσεθ Πιχθουάν" της Σεβίλλης.

Οι Σκωτσέζοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό κόντρα στη Λειψία που τους υποτίμησε. Πριν φτάσει καν το ματς στο 25ο λεπτό, οι Ρέιντζερς είχαν ήδη προβάδισμα... πρόκρισης με τα γκολ των Ταβερνιέ και Καμαρά, με τους Γερμανούς να "απαντούν" με το 25ο εφετινό γκολ του Ενκουκού, δημιουργώντας συνθήκες παράτασης.

Ο Λούνστραμ ωστόσο, είχε αντίθετη άποψη και με ένα κοντινό πλασέ στο 81' έκανε το 3-1 κι ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της σκωτσέζικης ομάδας, που επιστρέφει σε ευρωπαϊκούς τελικούς μετά το 2008 (UEFA).

Στη Φρανκφούρτη, η Άιντραχτ έπαιξε όσο χρειαζόταν για να επικρατήσει ξανά της Γουέστ Χαμ με 1-0. Η αποβολή του Κρέσγουελ (17') και το γκολ του Μπόρε στο 26' απλοποίησαν τα πράγματα για τη γερμανική ομάδα, που έχει πλέον την ευκαιρία να "επιστρέψει" για τα καλά στον ευρωπαϊκό χάρτη, έπειτα από τρεις δεκαετίες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στις ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League 2021/22:

Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία): 1-0 (26΄ Μπόρε) / Α΄ αγώνας: 2-1 => Προκρίθηκε η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με συνολικό σκορ 3-1

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Λειψία (Γερμανία): 3-1 (19΄ Ταβερνιέ, 24΄ Καμαρά, 81΄ Λούντστραμ - 71΄ Ενκουκού) / Α΄ αγώνας: 0-1 => Προκρίθηκαν οι Ρέιντζερς με συνολικό σκορ 3-2.