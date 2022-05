Κόσμος

Λευκός Οίκος: Η Ψάκι φεύγει, η Καρίν Ζαν - Πιέρ έρχεται

Πολλαπλό μήνυμα στέλνει η επιλογή του Τζο Μπάιντεν για την νέα εκπρόσωπο Τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ, που παίρνει την σκυτάλη απο την ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι επέλεξε την Καρίν Ζαν-Πιερ για εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ θα διαδεχθεί την ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι, η οποία αποχωρεί στις 13 Μαΐου.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ θα γίνει η πρώτη μαύρη και η πρώτη ομοφυλόφιλη που αναλαμβάνει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σημειώνουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Reuters.

«Η Καρίν φέρνει όχι μόνο την εμπειρία, το ταλέντο και την ακεραιότητα που χρειάζονται για αυτήν τη δύσκολη δουλειά, αλλά θα συνεχίσει να ηγείται της επικοινωνίας για το έργο της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δήλωσή του.

Η 44χρονη Ζαν-Πιερ γεννήθηκε στη Μαρτινίκα και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά της όταν ήταν ακόμη νήπιο. Εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν το 2020 και είχε προηγουμένως απασχοληθεί στον Λευκό Οίκο κατά τη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα. Έχει διατελέσει επικεφαλής δημοσίων σχέσεων για το MoveOn.org.

Από την πλευρά της, η Τζεν Ψάκι διετέλεσε διευθύντρια επικοινωνίας του Μπαράκ Ομπάμα και εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επιλέχθηκε από τον Μπάιντεν για το πόστο της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων με τον Τύπο ύστερα από μια ταραχώδη περίοδο επί των ημερών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Τζεν Ψάκι έθεσε τα πρότυπα για την επιστροφή της σεμνότητας, του σεβασμού και της ευπρέπειας στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου», τόνισε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ευχαριστώντας την που «ανέβασε τον πήχη, επικοινωνώντας με αμεσότητα και ειλικρίνεια με τον αμερικανικό λαό και διατηρώντας παράλληλα αίσθηση του χιούμορ».

Η Ψάκι είναι γνωστή για τον ευθύ λόγο της, την άμεση παράδοση των ενημερώσεων του Λευκού Οίκου και τις ταχύτατες απαντήσεις της στους εκπροσώπους του Τύπου.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, που υπήρξε στενή συνεργάτιδα της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις κατά την προεκλογική περίοδο του 2020, ήταν μέχρι σήμερα αναπληρώτρια της Ψάκι και χαίρει της εκτίμησης του προέδρου Μπάιντεν και των κορυφαίων συμβούλων του.

