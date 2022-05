Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: “To Moskva βυθίστηκε μετά από πληροφορίες των ΗΠΑ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για την βύθιση του ρωσικού πυραυλοφόρου καταδρομικού.

Δεδομένα που έδωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επέτρεψαν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να βυθίσουν το ρωσικό πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva στα μέσα Απριλίου, κατά δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης χθες Πέμπτη.

Η αμερικανική κυβέρνηση πάντως δεν ήταν ενήμερη για τα σχέδια των ουκρανικών δυνάμεων να πλήξουν τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, διατείνονται οι εφημερίδες Washington Post και New York Times, επικαλούμενες ανώνυμες πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι ΗΠΑ έδωσαν στο Κίεβο στοιχεία για την ακριβή θέση του καταδρομικού, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας βυθίστηκε στα μέσα του περασμένου μήνα. Η Ουκρανία υποστήριξε ότι έπληξε το καταδρομικό με πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptun. Η Μόσχα το διέψευσε, ανακοινώνοντας πως το πλοίο βυθίστηκε εξαιτίας πυρκαγιάς και έκρηξης μέρους του οπλισμού που έφερε στο κατάστρωμα.

Το καταδρομικό σοβιετικού σχεδιασμού τέθηκε σε υπηρεσία το 1983, όταν ονομαζόταν Slava («Δόξα»). Μετονομάστηκε («Μόσχα») μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Εφοδιασμένο με δεκαέξι εκτοξευτήρες πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας P-1000 Vulcan, ανθυποβρυχιακά όπλα και αντιαεροπορικά συστήματα (το θαλάσσιο αντίστοιχο του επίγειου συστήματος S-300), το καταδρομικό αναπτύχθηκε στη Μαύρη Θάλασσα για να εγγυάται την αντιαεροπορική άμυνα των υπολοίπων ρωσικών πολεμικών ανοικτά των ουκρανικών ακτών και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα - Κατάρρευση κτηρίου: δεκάδες οι νεκροί

Καιρός: νεφώσεις και τοπικές βροχές την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 169 σημεία