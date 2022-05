Οικονομία

Ρεύμα - Νέα μέτρα: η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο (βίντεο)

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις για τους ωφελούμενους και όσα θα ισχύουν.

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, έγινε το πρωί της Παρασκευής, από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνο Πετραλιά και τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Ποιοι θα εισπράξουν έως 600 ευρώ

Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές πρώτης κατοικίας με οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ θα λάβουν τον Ιούνιο στον τραπεζικό τους λογαριασμό έως και 600 ευρώ. Αυτή είναι η αποζημίωση την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δικαιούνται 9 στα 10 νοικοκυριά.

Η επιδότηση θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τον Ιούνιο και τα χρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους καταναλωτές όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Θα μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων χωρίς τον παραμικρό περιορισμό ή να χρηματοδοτήσουν οποιαδήποτε δαπάνη τους μέσα από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χωρίς να υπάρχει δέσμευση εξόφλησης των λογαριασμών του ρεύματος με αυτή την ενίσχυση. Η επιδότηση αφορά την περίοδο Δεκεμβρίου – Μάϊου και υπολογίζεται στο 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Πρακτικά, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, για τους λογαριασμούς αυτής της περιόδου οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίζουν τι δικαιούνται αφαιρώντας από τη συνολική ρήτρα αναπροσαρμογής την επιδότηση που έχουν ήδη λάβει . Και τα δύο στοιχεία αναγράφονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για παράδειγμα εάν για τη συγκεκριμένη περίοδο η ρήτρα αναπροσαρμογής έφτανε αθροιστικά τα 1.500 ευρώ και η ληφθείσα επιδότηση ήταν 500 ευρώ, επί των 1.000 ευρώ της επιβάρυνσης που απομένει ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

εάν για τη συγκεκριμένη περίοδο η ρήτρα αναπροσαρμογής έφτανε αθροιστικά τα 1.500 ευρώ και η ληφθείσα επιδότηση ήταν 500 ευρώ, επί των 1.000 ευρώ της επιβάρυνσης που απομένει ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό. Αν η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν διπλάσια, 3.000 ευρώ και η επιδότηση 1.000 ευρώ, το 60% των 2.000 ευρώ της καθαρής επιβάρυνσης που απομένει δεν οδηγεί σε επιδότηση 1.200 ευρώ καθώς ενεργοποιείται ο «κόφτης» των 600 ευρώ. Και αυτός ο καταναλωτής θα λάβει 600 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Από τον Ιούλιο και για διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και το ένα έτος, το σύστημα επιδοτήσεων αλλάζει και δίνει τη θέση του σε ένα μικτό σχήμα παρέμβασης τόσο στη χονδρική όσο και τη λιανική θέτοντας ένα έμμεσο πλαφόν το οποίο θα οδηγεί σε απορρόφηση του 70% έως 80% των επιβαρύνσεων. Πρακτικά τα τιμολόγια, εφόσον «πετύχει» το νέο σχήμα θα επιστρέψουν κοντά στα επίπεδα προ κρίσης , πολύ κοντά στα επίπεδα του περασμένου Οκτωβρίου.

Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο σημερινό σχήμα επιδοτήσεων με κυβερνητικές πηγές να λένε χαρακτηριστικά «από τον Σεπτέμβριο εδώ είμαστε να το ξαναδούμε ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών».

