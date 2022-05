Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω” – Κορκολής: Η “μάχη” με τον καρκίνο, η καριέρα στο Παρίσι και τα διαζύγια

Οι μουσικές αναζητήσεις και τα του τραγούδια, που δεν έφθασαν στον προορισμό τους. Τι είπε για τις μεγάλες του συνεργασίες, την φιλία και τον έρωτα.

Τον Στέφανο Κορκολή υποδέχτηκε το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω». Ο σπουδαίος συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής, αφηγήθηκε πως ξεκίνησε να παίζει πιάνο από την ηλικία των 4 ετών ενώ αναφέρθηκε στην εγγραφή του στο Ωδείο Αθηνών και στο πρόσωπο που τον επέλεξε για να σπουδάσει με υποτροφία στο Παρίσι.

Αποκάλυψε τις μουσικές του αναζητήσεις και τα πρώτα του τραγούδια, που δεν έφθασαν στον προορισμό τους και μίλησε για τις μεγάλες του συνεργασίες, την φιλία και τον έρωτα. Ωστόσο, συγκίνησε μιλώντας για την διαρκή μάχη που δίνει, για να ξεπεράσει την περιπέτεια της υγείας του.

Οι δυο άντρες, στην αρχή της συνέντευξής τους, αποκάλυψαν ότι αυτή ήταν η πρώτη τους συνέντευξη έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια.

Η μουσική και οι συνεργασίες

«Δεν ξορκίζω την περίοδο που ήμουν τραγουδιστής. Απλά δεν είναι το καλύτερό μου να τραγουδάω. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε. Εκείνη την περίοδο όμως πήρα πολλή αγάπη, έζησα πολύ όμορφα πράγματα κι αυτά δε τα ξορκίζω» είπε αρχικά ο Στέφανος Κορκολής αποκαλύπτοντας την άγνωστη ιστορία με τη Νάνα Μούσχουρη που τον έκανε να πιάσει το μικρόφωνο έπειτα και από την παρότρυνση του Βαγγέλη Γιαννόπουλου, της Ιφιγένειας Γιαννοπούλου και του Μίλτο Καρατζά. «Εγώ πάντα συνθέτης και πιανίστας ήμουν και είμαι» δήλωσε ο Στέφανος Κορκολής.

«Μέσα μου είμαι σε διαρκή αναζήτηση μουσικά. Θα γράψω ένα τραγούδι και την άλλη στιγμή θα θελήσω να γράψω μουσική για ένα θέατρο, και την αμέσως επόμενη για ένα μιούζικαλ» απάντησε ο Στέφανος Κορκολής στην ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στο πως γίνεται η μουσική του και τα τραγούδια του να αγγίζουν ένα τόσο μεγάλο φάσμα καλλιτεχνών και ειδών μουσικής.

Για το ταλέντο του Στέφανου Κορκολή μίλησαν ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Γιώργος Θεοφάνους, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι είναι “τύχη” και “λαχείο” να συνεργάζεσαι με τον Στέφανο Κορκολή ορίζοντάς τον ως “γνήσιο καλλιτέχνη”. Μάλιστα, ο Γιώργος Θεοφάνους τον παρότρυνε να προσέχει τον εαυτό του.

Από την πλευρά της, η Ελένη Δήμου μίλησε για τη συνεργασία τους αλλά και την καλλιτεχνική του υπόσταση την οποία θαυμάζει και εκτιμά απεριόριστα. Μάλιστα η Ελένη Δήμου, είπε πως έχουν μια ουσιαστική σχέση φιλίας χωρίς να έχουν κάνει παρέα.

Η καριέρα στο Παρίσι, οι φιλίες και τα διαζύγια

Για τον Στέφανο Κορκολή μίλησε και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη την οποία ο Στέφανος Κορκολής χαρακτήρισε ως τη “μοναδική του φίλη”.

«Είχα αρχίσει να κάνω σημαντικές δουλείες στο Παρίσι και δεν είχα κανέναν σκοπό να γυρίσω πίσω., Συνέβη κάτι οικογενειακό και έπρεπε να επιστρέψω. Ήταν δική μου επιλογή, η μητέρα μου δε το ήθελε ποτέ» είπε και μίλησε για τις δουλειές που ήρθαν στη συνέχεια στη χώρα μας που τον έκαναν να μείνει τελικά εδώ.

«Υπήρξα πολύ ανοιχτός με τις φιλίες μου. Σαφώς πληγώθηκα και εισέπραξα απογοητεύσεις, από παιδάκι. Οι φίλοι φαίνονται στο χρόνο, στη διάρκεια και στα δύσκολα. Όταν γίνεται το ξεσκαρτάρισμα κοιτάς ποιοι έχουν μείνει δίπλα. Ο φίλος πρέπει να έχει έναν ρόλο παραπάνω από τον αδελφό ή την αδελφή σου» είπε για τις φιλίες του ο Στέφανος Κορκολής ενώ μίλησε και για το πως λειτουργεί στον έρωτα λέγοντας:

«Δεν ήμουν δύσκολος στον έρωτα. Ήμουν πάντα καλοπροαίρετος. Με τα χρόνια έγινα πιο “σφιχτός”. Όλοι στον έρωτα είμαστε το ίδιο, δε διαφέρω σε κάτι. Ο γάμος δεν ήταν το δυνατό μου σημείο. Ίσως οι επιλογές μου ήταν λάθος, ίσως εγώ ήμουν πολύ αφιερωμένος στη δουλειά μου. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα ότι “υπάρχουν ευτυχισμένοι γάμου και ευτυχισμένα διαζύγια”. Εγώ έχω δυο ευτυχισμένα διαζύγιο. Όταν ο έρωτας μου χτυπήσει την πόρτα, θα την ανοίξω, δε τα την κλείσω».

Η μάχη με τον καρκίνο

«Δεν κάνω όνειρα. Μετά την περιπέτεια με την υγεία μου, η οποία και συνεχίζεται, κάνω όνειρα της επόμενης στιγμής. Με έβαλε η διαδικασία με την υγεία μου να σκεφτώ ότι ζήσε το τώρα, ζήσε το σήμερα. Το σήμερα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Το χθες είναι αυτό που είναι δεν μπορείς να το αλλάξεις ούτως ή άλλως. Το μετά, άστο», είπε.

Ερωτηθείς για το αν το πρόβλημα με τον καρκίνο του άλλαξε την κοσμοθεωρία, απάντησε: «Είναι ένα σοκ. Δυστυχώς έχει γίνει μια αρρώστια της… διπλανής πόρτας, τελικά, γιατί παντού ακούμε ότι και φίλοι μας και γνωστοί μας και γενικότερα οι άνθρωποί παθαίνουν και μάλιστα πολύ χειρότερους απ’ αυτόν που έχω εγώ, δεν παύει όταν το μαθαίνεις ότι συμβαίνει σε εσένα, να χάνεις τη γη κάτω απ’ τα πόδια σου. Εκεί νομίζω ο ίδιος ο εγκέφαλος δίνει τις εντολές ώστε να αρχίζεις να τακτοποιείς τα πράγματα διαφορετικά σε σχέση με το πως τα τακτοποιούσες μέχρι τώρα.

Εγώ, μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερός, γιατί έχω έναν εξαιρετικό γιατρό, τον Άρη Καραγιάννη, αλλά θέλω να πω, πως εμένα με κατέστρεψε το τσιγάρο. Και θα το λέω όπου βρίσκω την ευκαιρία. Και στους νέους ανθρώπους να μην το βάλουν στο στόμα τους. Γιατί το τσιγάρο, όντως προκαλεί καρκίνο και θα ήθελα να πω κουράγιο στους ανθρώπους που το έχουν, γιατί πραγματικά είναι μια δοκιμασία, αλλά είναι μια δοκιμασία που δεν είναι σπάνια».

