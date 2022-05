Κοινωνία

Σπείρα ανηλίκων με πλούσια δράση και “σκληρά” μέλη

Δεκάδες άτομα συμμετείχαν στην συμμορία, ορισμένα εκ των οποίων είναι ήδη στην φυλακή. Που και πως χτυπούσαν, ποιους στόχους προτιμούσαν.

Στην εξάρθρωση πολυμελούς συμμορίας, κυρίως ανηλίκων, που κατηγορείται ότι διέπραττε συστηματικά κλοπές, ορισμένες με ιδιαίτερη σκληρότητα, στην περιοχή της Ακρόπολης, αλλά και στα νότια προάστια, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Όπως αναφέρει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, «Πολυμελής συμμορία, με μέλη ανήλικα κυρίως άτομα, που διέπρατταν συστηματικά κλοπές και ληστείες, κυρίως στην περιοχή της Ακρόπολης αλλά και σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 27 ατόμων, εκ των οποίων 18 είναι ανήλικοι.

Σημειώνεται ότι 4 εκ των ανωτέρω κατηγορουμένων είναι ήδη έγκλειστοι Καταστημάτων Κράτησης.

Για την αποδόμηση της συμμορίας, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5-5-2022, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 13 μέλη της, από τα οποία οι 10 είναι ανήλικοι.

Επιπρόσθετα συνελήφθη και έτερος ανήλικος για απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου.

Για την εξάρθρωση της συμμορίας, προηγήθηκε πολύμηνη ενδελεχής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε η δράση της, τουλάχιστον από τα μέσα του έτους 2021 και ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της.

Όπως διαπιστώθηκε, η δράση της συμμορίας ήταν συνεχής, τα μέλη της κυρίως ανήλικοι (ημεδαποί και αλλοδαποί), με εναλλαγή της σύνθεσής της κάθε φορά και διέπρατταν:

ληστείες κυρίως στην περιοχή της Ακρόπολης σε βάρος πεζών και κατά προτίμηση ανηλίκων και

και κλοπές από πολίτες, τουρίστες, αυτοκίνητα, καταστήματα και οικίες, κυρίως στα βραχάκια της Ακρόπολης αλλά και στις περιοχές της Καλλιθέας της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάπραξη των ληστειών, χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερη σκληρότητα και αφαιρούσαν με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, σε όλες τις περιπτώσεις, αντικείμενα από τα θύματά τους.

Μετά τη διάπραξη των ληστειών και των κλοπών, προέβαιναν στην άμεση διάθεση των κλοπιμαίων σε κλεπταποδόχους.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν:

13 περιπτώσεις ληστειών και

31 περιπτώσεις κλοπών

Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί κατ’ επανάληψη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για την τέλεση παρόμοιων αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον Ανακριτή Ανηλίκων».





