Μητσοτάκης: Ο “προσωπικός βοηθός” για άτομα με αναπηρία γίνεται πράξη

Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα. Πόσοι θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση και τι προβλέπεται για την συνέχεια. Τι δήλωσαν Κυμπουρόπουλος και Πολυχρονίδης.



«Ένα αίτημα του αναπηρικού κινήματος, ειδικά των ανθρώπων που πάσχουν από βαριά αναπηρία, γίνεται επιτέλους πράξη», σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το πιλοτικό πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για 'Ατομα με Αναπηρία», στη συνάντηση που είχε την Πέμπτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τους χρυσούς παραολυμπιονίκες στο μπότσια, Γρηγόρη Πολυχρονίδη και Άννα Ντέντα και τον υπεύθυνο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Περιστερίου και δημοτικό σύμβουλο, Μπάμπη Δούναβη.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό πρόγραμμα, που για πρώτη φορά θεσμοθετείται και υλοποιείται στην Ελλάδα, τόνισε: «Θυμάμαι τις πρώτες μας συζητήσεις με τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο για το ζήτημα του Προσωπικού Βοηθού, και με είχε ευαισθητοποιήσει τότε στην ανάγκη να υπάρχει μία ουσιαστική κρατική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί αυτή η εκκρεμότητα και να μπορείτε να έχετε μία υποστήριξη χρηματοδοτούμενη από το κράτος, που να σας επιτρέψει να καλύπτετε τις βασικές σας ανάγκες, να είστε αυτόνομοι και δημιουργικοί. Kαι είστε όλοι σας πολύ δημιουργικοί άνθρωποι και έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να ξεπερνάτε και τα πιο δύσκολα εμπόδια, που σε εμάς μπορεί να φαίνονται αξεπέραστα».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση αυτού του θεσμού, σε πρώτη φάση πιλοτικά από την Αττική, αλλά με γρήγορη επέκταση σε τέσσερις ακόμα Περιφέρειες της χώρας.

«Είναι μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται, όχι μόνο από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το τονίζω αυτό, επειδή ακούμε πολύ συχνά μία κριτική ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά μόνον κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, λίγους εν πάση περιπτώσει. Εσείς είστε η καλύτερη απόδειξη ότι αφορά όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και πιστεύω ότι έχουμε επίσης οργανώσει μία διαδικασία η οποία είναι γρήγορη, είναι διαφανής, είναι μία διαδικασία που θα γίνονται οι επισκέψεις στο σπίτι σας και όχι αλλού, και θα περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά, όταν με το καλό οι πρώτοι Προσωπικοί Βοηθοί πιάσουν δουλειά, να μπορείτε να μας μεταφέρετε και τις δικές σας εμπειρίες και να δούμε πώς, προχωρώντας προς τα εμπρός, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον σημαντικό θεσμό», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης, πως ο Προσωπικός Βοηθός, είναι μία μόνο πτυχή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής που έχει η κυβέρνηση για τα άτομα με αναπηρία.

«Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι μια οριζόντια δράση την οποία αναπτύσσουμε εδώ στη γραμματεία της Κυβέρνησης υπό τον υπουργό Επικρατείας, τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος συντονίζει όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Αλλά να ευχαριστήσω και την υπουργό, διότι έβαλε πολλή ενέργεια και προσπάθεια στην υλοποίηση αυτού του θεσμού και πάμε για περισσότερα», υπογράμμισε.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί γίνεται γενικότερα ένα πρώτο βήμα για την ανεξάρτητη διαβίωση», επεσήμανε από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σημειώνοντας ότι «ο Προσωπικός Βοηθός αποτελεί τον πρώτο, έναν από τους βασικούς πυλώνες για να μπορέσει ο ανάπηρος να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχει χτίσει η κοινωνία προς αυτόν και να έχει μία ζωή όπως την ονειρεύεται, όπως τη θέλει, με τις δικές του επιλογές, με τις δικές του επιθυμίες και με τις δικές του ανάγκες να εκπληρώνονται. Όπως κάνει ο κάθε πολίτης σε μια δημοκρατική χώρα».

Ο κ. Κυμπουρόπουλος συμπλήρωσε ότι από προηγούμενες κυβερνήσεις δίνονταν μόνο υποσχέσεις που δεν γίνονταν πράξη. «Υπήρχαν λόγια, λόγια, λόγια. Ότι 'θα γίνει', 'ναι, το θέλουμε', 'ναι, θα το κάνουμε' αλλά όταν έρχονταν οι κυβερνήσεις το 'θα' δεν γινόταν ποτέ πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω το μεγαλύτερο εμπόδιο, το οποίο ξεπερνάμε όμως, γιατί νομίζω ότι έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας, πολλές φορές είναι στα μυαλά των ανθρώπων. Είναι στα στερεότυπα, στη νοοτροπία όπως είπες», επεσήμανε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης. «Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει και από τα νέα παιδιά», σημείωσε.

Έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και το μόλις λίγων μηνών παιδί του, ο χρυσός παραολυμπιονίκης, Γρηγόρης Πολυχρονίδης, μίλησε για το «όνειρο» που έγινε πραγματικότητα. «Ως πρόεδρος των παραολυμπιονικών, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι και σαν παραολυμπιονίκες και σαν αθλητές με βαριές αναπηρίες, έχουμε μεγάλη ανάγκη τον Προσωπικό Βοηθό, ο οποίος θα μπορέσει ουσιαστικά να μας απογειώσει ακόμα περισσότερο. Και έχουμε τώρα και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στους οποίους, κάποιοι αθλητές, αν έχουμε έναν Προσωπικό Βοηθό, θα έχουμε φτερά να αγωνιστούμε ακόμα καλύτερα, και είναι άμεση ανάγκη βέβαια», σημείωσε.

«Για εμένα ειλικρινά, ο Προσωπικός Βοηθός σαν θεσμός, ισοδυναμεί με την ίδια τη ζωή. Ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία, όταν μπορέσει και υπάρχει η ανάγκη να γίνει χρήση του Προσωπικού Βοηθού, είναι για εκείνον πραγματικά το μονοπάτι, ο δρόμος που θα μπορέσει να τον εντάξει στο κοινωνικό σύνολο», είπε ο υπεύθυνος του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Περιστερίου και δημοτικός σύμβουλος, Μπάμπης Δούναβης, που δίνει τη δική του μάχη για να βοηθήσει ΑμεΑ στον δήμο του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης του προγράμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι όπου υπάρχουν δυσκολίες αυτές θα αντιμετωπιστούν. «Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή και οι δικές σας προσωπικές ιστορίες και η προβολή τους, έχουν και μια παιδευτική διάσταση, διότι μας επιτρέπουν να βάζουμε τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε στη σωστή τους διάσταση», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Το σημαντικό είναι ότι έχουμε την κορυφή, η οποία μας δίνει την κατεύθυνση. Και είναι μία κατεύθυνση η οποία είναι συμπεριληπτικότητας, διαφορετικότητας», υπογράμμισε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, διαβεβαιώνοντας και αυτή από την πλευρά της, ότι τυχόν προβλήματα που θα εντοπιστούν στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος, θα διορθωθούν.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο θεσμός του «Προσωπικού Βοηθού» γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και στην πιλοτική του φάση θα συμπεριλάβει 2.000 άτομα, ηλικίας 16 έως 65 ετών, δίχως να περιορίζεται σε περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αλλά καλύπτοντας επίσης τη νοητική, την αναπτυξιακή, την ψυχική και αισθητηριακή. Πρόκειται για παρέμβαση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και των δράσεων για την ισότητα, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη και βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρία.

Στην πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, θα συμμετάσχουν 1.000 άτομα από την Αττική. Στη δεύτερη φάση, από τον Ιανουάριο του 2023, θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024, η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς, με εξασφαλισμένους ευρωπαϊκούς πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές, που θα αποτελούνται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει χώρα στο σπίτι του ενδιαφερόμενου, σε ημέρα και ώρα που θα επιλέξει ο ίδιος, ενώ θα μπορεί να διαλέξει και τον Προσωπικό Βοηθό της αρεσκείας του. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο Προσωπικών Βοηθών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που συνέβαλε την ταχύτατη ενεργοποίησή του με πόρους ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την μετέπειτα πανελλαδική εφαρμογή έχουν εξασφαλιστεί μέσω ΕΣΠΑ 320 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, που αποτελεί διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος, σχεδιάστηκε μετά από εκτενή και εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΣΑμεΑ.

