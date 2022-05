Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σανγκάη: “λήξη συναγερμού” για την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές της κινεζικής μεγαλούπολης, στην οποία επί εβδομάδες ισχύουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Οι αρχές της Σανγκάης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο το ξέσπασμα της επιδημίας covid-19 στην πόλη, αφού οι περίπου 25 εκατομμύρια κάτοικοί της τέθηκαν σε lockdown πριν περίπου ένα μήνα.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων covid-19 στην οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας έχει «συνεχή πτωτική πορεία» από τις 22 Απριλίου, δήλωσε ο αντιδήμαρχος της Σανγκάης Γου Κινγκ.

«Αυτή την περίοδο η κατάσταση πρόληψης και ελέγχου της επιδημίας στην πόλη μας βελτιώνεται σταθερά και η επιδημία έχει τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο ίδιος στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πολλοί από τους κατοίκους της Σανγκάης παραμένουν σε lockdown και διαμαρτύρονται για τα μέτρα τα οποία τους έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής στην covid-19» που ακολουθεί το Πεκίνο. Ο Γου προειδοποίησε ότι αν και η μετάδοση στην κοινότητα έχει «ουσιαστικά περιοριστεί», υπάρχει κίνδυνος αναζωπύρωσης της επιδημίας και τόνισε ότι η πόλη δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την στρατηγική «δυναμικής εκκαθάρισης» του ιού.

Αν και περίπου 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της Σανγκάης παραμένουν σε αυστηρό lockdown, άλλοι 16,67 εκατομμύρια ζουν σε χαμηλού κινδύνου «ζώνες πρόληψης», κάτι που θεωρητικά σημαίνει ότι μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους. Ωστόσο πολλοί κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί ότι οι υπεύθυνοι των συγκροτημάτων κατοικιών εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τους κανόνες κι έτσι κάποιοι πολίτες που ζουν σε «ζώνες πρόληψης» εξακολουθούν να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, αν και στην περιοχή τους δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα εδώ και εβδομάδες.

Ο νέος κορονοϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2019 στην κινεζική πόλη Ουχάν. Το lockdown που επιβλήθηκε εκεί στις αρχές του 2020 αποτέλεσε προάγγελο της πολιτικής που ακολούθησε στη συνέχεια το Πεκίνο --η οποία βασίστηκε στα μαζικά τεστ, την αυστηρή καραντίνα και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις -- χάρη στην οποία περιορίστηκε σημαντικά η κυκλοφορία του ιού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Όμως στις αρχές του 2022 εστίες του ιδιαίτερα μεταδοτικού παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον εμφανίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τις αρχές Μαρτίου η Κίνα είναι αντιμέτωπη με μια έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού, που έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα και η οποία θέτει σε δοκιμασία την πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι στην covid-19.

Βάσει αυτής της πολιτικής, όποιος βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταφέρεται σε κέντρο καραντίνας, ακόμη κι αν δεν εμφανίζει συμπτώματα, ενώ οι γείτονές του παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους για 14 ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φορολογικές δηλώσεις: “φωτιά” στα χρεωστικά εκκαθαριστικά

Κίνα - Κατάρρευση κτηρίου: δεκάδες οι νεκροί

Ρεύμα - Νέα μέτρα: Ποιοι θα εισπράξουν έως 600 ευρώ