Δολοφονία στην Ινδία: “έγκλημα τιμής” μέσα στο πλήθος (εικόνες)

Τα αδέλφια μιας νύφης δολοφόνησαν τον γαμπρό. Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Έντονες αντιδράσεις στην χώρα για το έγκλημα.

Το θρησκευτικό μίσος μεταξύ ινδουιστών και μουσουλμάνων, στην Ινδία, οδήγησε στην δολοφονία ενός νεαρού άνδρα, από τους συγγενείς της συζύγου του, στην μέση του δρόμου.

Ο 25χρονος είχε παντρευτεί πριν 4 μήνες την 23χρονη σύζυγο του, με την οποία ήταν ερωτευμένοι από χρόνια.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Ινδία, οι οικογένειες και των δύο νέων ήταν αντίθετες με τον γάμο του ινδουιστή με την μουσουλμάνα, αυτοί όμως ένωσαν τις ζωές τους.

Το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το ζευγάρι ήταν πάνω σε μηχανή, τους επιτέθηκε ένας άνδρας. Χτύπησε τον Ναγκαράγιου με μια σιδερένια βέργα και μετά τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Η κοπέλα τραυματίστηκε, ο σύζυγός της όμως πέθανε επί τόπου.

A Hindu man was brutally murdered for marrying a Muslim women. The incident reported in Saroornagar limits. Nagaraju & Ashrin Sulthana were in relationship since last few years & got married in Jan 22. Nagaraju was murdered by his brother-in-laws today. pic.twitter.com/EZ6wZwWqxY — Sowmith Yakkati (@sowmith7) May 4, 2022

Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, σύντομα όμως έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας και διαπιστώθηκε πως ήταν αδελφός της νύφης.

Η αστυνομία αντιμετώπιζε σαν «έγκλημα τιμής». Η έρευνα της αστυνομίας στρέφεται πλέον και στην περίπτωση της δολοφονίας, λόγω της διαφορετικής κάστας του άνδρα και της γυναίκας.

Περαστικοί κατέγραψαν το φονικό σε βίντεο που γρήγορα έγινε viral και κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι διαφορετικές θρησκείες του ζευγαριού ήταν η αιτία για τη δολοφονία, είπαν συγγενείς του νεαρού για το φονικό που έφτασε να απασχολεί ακόμη και τους τοπικούς πολιτικούς, ορισμένοι εκ των οποίων τονίζουν πως αν ο δράστης ήταν ινδουιστής και το θύμα μουσουλμάνος (που είναι μειονότητα στη χώρα) θα είχε ξεσπάσει σάλος.

Terrible news coming from Hyderabad. A Hindu boy marries a Muslim girl, the boy is lynched to death on camera by the girl's brothers. Hatred can damage humanity irreparably. Punish these fanatics before it is too late. Save India.

— S lrfan Habib (@irfhabib) May 5, 2022

