Life

Γιώργος Κιμούλης: στην Μύκονο η πρώτη εμφάνιση μετά από καιρό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός έχει αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις από την αρχή του #MeToo. Πως εμφανίστηκε και γιατί τράβηξε τα βλέμματα, αν και φαίνεται πως επεδίωκε το αντίθετο.

Από την στιγμή που δημοσιοποιήθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη για λεκτική και σωματική βία σε βάρος συναδέλφων του, έχει αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, την Κυριακή του Πάσχα, η κάμερα του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Μύκονο.

Ο ηθοποιός και θιασάρχης επισκέφθηκε τον Γιαλό, στο «νησί των Ανέμων» με φουσκωτό, μαζί με φίλους του, προερχόμενοι πιθανότατα από κάποιο γειτονικό νησί.

Ο Γιώργος Κιμούλης φορούσε γυαλιά, καπέλο και μάσκα για τον κορονοϊό, ουσιαστικά τραβώντας τα βλέμματα όσων των αντίκριζαν, αν και μάλλον επεδίωκε το αντίθετο.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του Γιώργου Κιμούλη, ενάμιση χρόνο μετά τις καταγγελίες εναντίον και τις αγωγές που ο ίδιος κατέθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

Σταϊκούρας - Ρεύμα: αναδρομικά βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού

“Ενώπιος Ενωπίω” – Κορκολής: Η “μάχη” με τον καρκίνο, η καριέρα στο Παρίσι και τα διαζύγια