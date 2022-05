Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - ΚΚΕ: Τροπολογία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.

Τροπολογία για την «κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του ειδικού τέλους για την Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος» κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με πρώτο υπογράφοντα, τον γγ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους».

Στο κείμενο της εισηγητικής έκθεσης της τροπολογίας σημειώνεται ότι «οι επιλογές τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, για την ανακούφιση από την ακρίβεια αποτελούν κοροϊδία, κάνουν μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς, που επιβαρύνονται με τους υψηλούς λογαριασμούς και τέλη, προς τους εξαθλιωμένους, αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος των απωλειών και βεβαίως συγκαλύπτουν τις αιτίες της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας».

Αναλυτικά η τροπολογία:

