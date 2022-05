Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: το Σαββατοκύριακο, η αγάπη και ο Άρης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο αγάπης, είναι και η Γιορτή της Μητέρας την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη πως «ο Ερμής συναντάει την Αφροδίτη και αυτό σημαίνει μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα…».

«Η Σελήνη είναι στον Καρκίνο», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας πως μας μας ωθεί να ασχοληθούμε με την οικογένεια.

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «ο Άρης δημιουργεί πολύ παρασκήνιο» και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Ακολούθως, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Σταϊκούρας - Ρεύμα: αναδρομικά βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του λογαριασμού

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

“Ενώπιος Ενωπίω” – Κορκολής: Η “μάχη” με τον καρκίνο, η καριέρα στο Παρίσι και τα διαζύγια