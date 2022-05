Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Δασκαλάκης: η βέσπα, η εξαφάνιση και ο “φόβος” για επιθέσεις (βίντεο)

Άνθρωπος από το περιβάλλον του πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών, λέει πως ο ίδιος και όλοι οι φίλοι τους, θεωρούν πως δεν μπορεί να μην γνώριζε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο σπίτι του.

Σε συνέχεια της αποκάλυψης του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το Πρωινό», ότι ο Μάνος Δασκαλάκης ζει σε ένα συγγενικό σπίτι, κοντά στην Πάτρα και πως έχει τακτικές συνεδρίες με ψυχίατρο, άνθρωπος από το περιβάλλον του πατέρα των τριών κοριτσιών που έχασαν την ζωή τους μέσα σε τρία χρόνια, μιλώντας την Παρασκευή στην εκπομπή, υποστήριξε πως όλοι θεωρούν πως ο νεαρός άνδρας, ο Μάνος Δασκαλάκης, είχε καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά στο σπίτι του και στην οικογένεια που είχε κάνει με την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο άνδρας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, έχοντας στείλει και σχετικό βίντεο στην εκπομπή, πως η βέσπα του Μάνου Δασκαλάκη παραμένει παρκαρισμένη στο σπίτι της οδού Μπιζανίου, στην Πάτρα, όπου διέμενε η οικογένεια Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Τόνισε ακόμη πως ο Μάνος Δασκαλάκης «δεν κυκλοφορεί στην Πάτρα, είναι άφαντος, λογικά φοβάται γιατί έχουν αγριέψει τα πράγματα», αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη και στόχος επιθέσεων, τουλάχιστον λεκτικών, από ανθρώπους με τους οποίους γνωρίζεται από παλιά.

«Δεν μπορεί να μην γνώριζε αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θα έβλεπε και κάποιες συμπεριφρές από τα παιδιά; Είναι αδιανόητο. Αυτό πιστεύω και εγώ», είπε ο άνδρας, ο οποίος μίλησε και για την μικρή Τζωρτζίνα και την περίοδο που το παιδί πήγαινε στο σχολείο.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο ιατροδικαστής Παντελεήμων Αλεξάνδρου, απαντώντας στον συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο οποίος και χθες στον ΑΝΤ1 είπε πως έχει στην υπηρεσία της 6 τεχνικούς συμβούλους διάφορων ειδικοτήτων, ενώ σε άλλη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Όθων Παπαδόπουλος είπε πως ιατροδικαστής που εργάζεται στην Γερμανία υποστηρίζει πως η κεταμίνη δεν μπορεί να έχει επιφέρει τον θάνατο στο παιδί.

«Αν υπάρχει επιστήμονας που πει ότι χορηγήθηκε σε παιδί τόσο μεγάλη ποσότητα κεταμίνης και δεν ευθύνεται αυτή για τον θάνατο του, θα πρέπει να προσέξει που τελειώνουν οι ιατρικές γνώσεις του», είπε ο ιατροδικαστής, αναφέροντας ακόμη πως «Για να έχει αλλοίωση η κεταμίνη και παραισθησιογόνο δράση για έναν χρήστη ναρκωτικών, πρέπει να έχει ανάμειξη με κάποιο άλλο στοιχείο και αυτό θα βρεθεί στον οργανισμό. Κανείς ιατροδικαστής δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν η κεταμίνη είναι καθαρή η όχι, εάν δηλαδή έχει βρεθεί ενδονοσοκομειακά ή από το παρεμπόριο».

Παρακολουθήστε όσα είπε ο ιατροδικαστής Παντελεήμων Αλεξάνδρου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ακόμη, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» αποκάλυψε στην εκπομπή πως κοινωνική λειτουργός του Δήμου Πατρέων, που έκανε επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας μετά από καταγγελία, όταν η Τζωρτζίνα ήταν μωρό, λόγω της έκθεσης που συνέταξε και όσων δεν διαπίστωσε, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την απόλυση της από την δουλειά της.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

