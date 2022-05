Πολιτική

Ρεύμα - Τσίπρας: Πολιτική απάτη με τα νέα μέτρα

Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις ανακοινώσεις για το ρεύμα. "Πυρά" και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.



«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες πολύ θυμωμένος με τις αδικίες που ο ίδιος δημιούργησε», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,Αλέξης Τσίπρας σε σημερινή του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως σχολιάζει για τον πρωθυπουργό, «αποφάσισε ξαφνικά να πολεμήσει την ακρίβεια που δήθεν έφερε ο πόλεμος, αλλά προσδιόρισε την έναρξή της από αρχές Δεκέμβρη, δηλαδή τρεις μήνες πριν ο πόλεμος ξεκινήσει».

«Ομολογεί από μόνος του», τονίζει, ενώ σε νέα ανάρτηση προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε χθες 600 ευρώ αναδρομικά σε κάθε καταναλωτή. Μόνο που σήμερα κοστολογεί το μέτρο στα 280 εκατ. ευρώ για 4,2 εκατ. καταναλωτές».

«Όποιος κάνει τη διαίρεση καταλαβαίνει το μέγεθος της πολιτικής απάτης που θα αποκαλυφθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς», καταλήγει ο Αλ. Τσίπρας.

ΣΥΡΙΖΑ: σύντομα θα αποκαλυφθεί η πολιτική εξαπάτηση του κ. Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε νεότερη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μπορεί ο κ. Οικονόμου να μην μιλάει με τον κ. Σταϊκούρα γιατί έχουν κόντρα από παλιά, αλλά ας κάνει ένα κόπο να διαβάσει τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, με βάση την οποία η επιδότηση θα αφορά το 95% των νοικοκυριών και ας ξανακάνει τα μαθηματικά του.

Εμείς λέμε το απλό: Με 280 εκατ. ευρώ κονδύλι για τα αναδρομικά σε 4,2 εκατ. καταναλωτές που έχουν πληρώσει ήδη χιλιάδες ευρώ σε λογαριασμούς ρεύματος, σύντομα θα αποκαλυφθεί η πολιτική εξαπάτηση του κ. Μητσοτάκη.

Αν πάλι έχουν αρχίσει να τα μαζεύουν για τα 600 ευρώ, γιατί αποκαλύπτεται το επικείμενο φιάσκο, ας πουν την αλήθεια στους πολίτες».

Οικόνομου σε Τσίπρα: Μόνο στη σχολή των “Tsipronomics” τέτοιοι υπολογισμοί

Άμεση και σε έντονο ύφος ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Η αρχική αμηχανία του κ. Τσίπρα, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, μετατρέπεται πια σε απόγνωση και πανικό, που τον οδηγούν σε παιδαριώδη και ασυγχώρητα λάθη, ειδικά για πολιτικό αρχηγό. Μόνο στη σχολή των “Tsipronomics” θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιους υπολογισμούς. Ο κ. Τσίπρας, μέσα στην απόγνωση του, είτε δεν άντεξε να διαβάσει την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού είτε αδυνατεί να την κατανοήσει. Δικαιούχοι της αναδρομικής ενίσχυσης έως 600 ευρώ (και όχι 600 ευρώ για τον καθένα), που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, είναι όσοι έχουν μέχρι 45.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα από τα νοικοκυριά τα οποία δεν είχαν καλυφθεί από τις εκπτώσεις, που ήδη έχουν δοθεί από το κράτος και τους παρόχους και όχι 4,2 εκ. που είναι το σύνολο των νοικοκυριών. Επιπλέον, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός αναστέλλουν την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο και μετά, με αποτέλεσμα να απορροφηθεί το 70-90% της αύξησης στην τιμή της kWh , οριζόντια για όλους: νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες.



ΥΓ: για να διευκολύνουμε τους υπολογισμούς του επιτελείου του κ. Τσίπρα, το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ανά μήνα, σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Ποσό επιστροφής=[Ποσό αύξησης λογαριασμού λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής - Ποσό έκπτωσης από το κράτος επί της ρήτρας αναπροσαρμογής - Ποσό έκπτωσης από τον πάροχο επί της ρήτρας αναπροσαρμογής] x 60%. Η περίοδος αναφοράς είναι Δεκ 21- Μάιος 22 και αφορά την κυρία κατοικία.».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση διατηρεί τη ληστρική ρήτρα

«Οι σημερινές δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως και το χθεσινό διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη, συνιστούν ξεκάθαρη ομολογία ότι επί 9 μήνες τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υφίστανται μία ακραία λεηλασία του εισοδήματός τους με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης», υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έφη Αχτσιόγλου και ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. «Εκτός από την κυνική αυτή ομολογία, τα όσα ανακοινώθηκαν αποτελούν συνέχιση της πολιτικής που στηρίζει και επιδοτεί την αισχροκέρδεια των εταιρειών παραγωγής ενέργειας, τροφοδοτώντας τα υπερκέρδη τους από την τσέπη των πολιτών, τον κρατικό προϋπολογισμό και τους πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», σχολιάζουν, τονίζοντας ότι «η αναδρομική αποζημίωση των οικιακών καταναλωτών για το διάστημα Δεκεμβρίου-Μαΐου, που με στόμφο και "όριο τα 600 ευρώ" ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αποδεικνύεται μία επικοινωνιακή "φούσκα", καθώς για 4,2 εκατ. καταναλωτές διατίθενται 280.000.000, δηλαδή μεσοσταθμικά 66,6 ευρώ για όλο το εξάμηνο».

Συνεχίζοντας, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλώνουν πως «για τους επόμενους δύο μήνες οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να παθαίνουν ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς και η κυβέρνηση θα επιδοτεί την αισχροκέρδεια, όπως κάνει από τον Σεπτέμβριο του 2021». «Επιβεβαιώθηκε εξάλλου περίτρανα η ψευδής δέσμευση του κ. Μητσοτάκη ότι θα υπήρχε κάλυψη του 80% των αυξήσεων. Ακόμα, όμως, και στις ανακοινωθείσες επιδοτήσεις υπάρχουν πολλά κενά όσον αφορά τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τους αγρότες, τις ΔΕΥΑ και Δήμους», σημειώνουν και προσθέτουν: «Ο θολός μηχανισμός για τη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, που παραπέμπεται για τον Ιούλιο, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά χτύπημα του προβλήματος στη ρίζα του, αλλά επιβεβαιώνει το πάρτι σε βάρος της κοινωνίας που έχει στήσει εδώ και 9 μήνες η κυβέρνηση».

Όπως υποστηρίζουν: «Τίποτα νέο δεν ειπώθηκε για τον υπολογισμό και τη φορολόγηση των υπερκερδών, που συνεχίζουν να σωρεύονται ενώ ο κ. Μητσοτάκης ακόμη τα αναζητά. Καμία παρέμβαση δεν υπάρχει για το γενικευμένο και σαρωτικό κύμα ακρίβειας σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Καμία παρέμβαση δεν ανακοινώθηκε για την αναστολή των ρευματοκοπών στους πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής του κ. Μητσοτάκη». «Η κυβέρνηση για μία ακόμα φορά αρνείται την άμεση επιβολή μέτρων για την αισχροκέρδεια στην ενέργεια, την εφαρμογή του μοντέλου της Ιβηρικής και διατηρεί για τους επόμενους μήνες τη ληστρική ρήτρα Μητσοτάκη. Ο λογαριασμός θα της επιστραφεί από την ίδια την κοινωνία», καταλήγουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΚΙΝΑΛ: Ο Μητσοτάκης παρατείνει την αγωνία και την αδικία

Από την πλευρά του, το Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του αναφάρει ότι «καθυστερημένα και χωρίς να προσδιορίζεται πως θα επιμεριστεί το κόστος σε όλους τους συντελεστές της αγοράς, η κυβέρνηση έρχεται στα λόγια μας ομολογώντας επί της ουσίας ότι η επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, που συνεπώς ζητά το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και απαξίωναν, είναι η ενδεδειγμένη ρυθμιστική παρέμβαση. Όμως η δική μας πρόταση μπορεί να ισχύσει από αύριο το πρωί. Ο κ. Μητσοτάκης παρατείνει την αγωνία και την αδικία για ακόμη μερικούς μήνες. Τα επιδόματα δίνουν μια μικρή ανάσα αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που έχει γιγαντωθεί από την ατολμία και την απραξία του όλο το προηγούμενο διάστημα.»

Ωστόσο, το σχόλιο αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωση - απάντηση προς το ΚΙΝΑΛ, αναφέρει:

«Το ΚΙΝΑΛ αποφάσισε στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού διαγωνισμού υποσχέσεων με τον ΣΥΡΙΖΑ, να επαναλαμβάνει ως δήθεν λύση, την επιβολή πλαφόν στη λιανική του ρεύματος. Καλούμε λοιπόν το ΚΙΝΑΛ, αντί για ανέξοδες κουβέντες και προτάσεις που δεν εφαρμόζονται πουθενά, να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

Ποιο είναι το κόστος του μέτρου και πώς θα καλυφθεί; Αριθμούς και στοιχεία, όχι κουβέντες στον αέρα.

Αφού τεθεί διατίμηση στις τιμές λιανικής δεν θα πρέπει να πληρωθούν οι προμηθευτές για τις διεθνείς αυξήσεις στις τιμές, άρα οι φορολογούμενοι να καλύψουν το επιπλέον κόστος για όλους;

Αν οι προμηθευτές κρίνουν ότι η αποζημίωση είναι ανεπαρκής, δεν θα τεθεί σε κίνδυνο ο ενεργειακός εφοδιασμός;

Περιμένουμε συγκεκριμένες και κοστολογημένες απαντήσεις. Όσο για τη ρύθμιση σε 240 δόσεις (20 χρόνια!) που προτείνουν για όσους αδυνατούν να πληρώσουν, στο ΚΙΝΑΛ κυριολεκτικά, “τινάζουν την μπάνκα στον αέρα”! Η Κυβέρνηση μεθοδικά και με πλήρη κοστολόγηση και υπευθυνότητα εξαντλεί τα δημοσιονομικά όρια, προκειμένου να ενισχύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τα βάρη της ενεργειακής κρίσης. Από ανέξοδες υποσχέσεις και δήθεν εύκολες λύσεις έχουν χορτάσει».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η επεξήγηση των μέτρων και των διαδικασιών για την αποζημίωση των καταναλωτών αναφορικά με τους ληστρικούς λογαριασμούς ρεύματος, αποκαλύπτει άλλη μία κυβερνητική απάτη εις βάρος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής κατευθύνεται ακόμα και σήμερα στις τσέπες των καρτέλ και των ολιγαρχών, το «έμμεσο πλαφόν» και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες αποζημίωσης των καταναλωτών θα στερήσουν το βοήθημα από χιλιάδες συμπολίτες μας, ενώ ήδη εξαιρούνται οι επιχειρήσεις από την αναδρομικότητα! Όπως και τα σπίτια που δεν έχουν δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, οι παροχές που δεν έχουν μεταβιβαστεί στο όνομα των ενοικιαστών και χιλιάδες συνταξιούχοι που αδυνατούν να φέρουν εις πέρας την διαδικασία είσπραξης των αναδρομικών. Εάν η κυβέρνηση ήθελε όντως να βοηθήσει, Θα καταργούσε άμεσα την ρήτρα αναπροσαρμογής, επιστρέφοντας την αναδρομικά στο σύνολο της από όσους επιβαρύνθηκαν. Η επιστροφή θα μπορούσε να είναι υπό μορφή πίστωσης για τους επόμενους λογαριασμούς και τις οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση. Επιπλέον, η επιβολή πλαφόν θα έπρεπε να ήταν άμεση, στην λιανική τιμή του ρεύματος, από τις αμέσως επόμενες χρεώσεις. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά να εξαπατήσει τους Έλληνες για άλλη μια φορά».

ΜέΡΑ25: Μέτρα υπερχρέωσης των επόμενων γενιών

Πυρά στην κυβέρνηση εξαπολύει και το ΜέΡΑ25 το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, ήδη αναδεικνύουν τα ψεύτικα επικοινωνιακά νούμερα της δήθεν "γενναίας ενίσχυσης", η οποία δεν συνιστά τίποτε άλλο πέρα από περαιτέρω υπερχρέωση της χώρας και των επόμενων γενιών, με δανεικά από την τρόικα, ώστε να μην χαλάσει η Κυβέρνηση την σχέση της με τους ολιγάρχες που ξεκοκκαλίζουν την τέως ΔΕΗ και λεηλατούν τον κόσμο. Χθες, προειδοποιούσαμε την Κυβέρνηση πως αν δεν βάλει πλαφόν, επιλέγοντας να επιδοτήσει τους λογαριασμούς επειδή επιλέγει να μην στενοχωρήσει τους ιδιοκτήτες της «Μητσοτάκης Α.Ε.», ο κόσμος εκεί έξω θα καταλάβει ότι επέλεξε να χρεώνονται τα παιδιά και τα εγγόνια μας, ώστε να μην πληγούν τα υπερκέρδη των αφεντικών της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Επιπλέον λέγαμε πως αν μπει ένα μόνο πλαφόν, ή κρατηθούν τα πλαφόν ψηλά, και πάλι θα φανεί η κοροϊδία ενός λαού που δεν μπορεί να κοροϊδεύει πλέον η Κυβέρνηση, διότι την μήνι του πολλαπλώς λαβωμένου αυτού λαού, των ίδιων των ψηφοφόρων ακόμα και της ΝΔ, δεν θα την γλυτώσει ο κ. Μητσοτάκης, όσα επικοινωνιακά τερτίπια κι αν στήσει με ή χωρίς τη "λίστα Πέτσα".

Τελικά η Κυβέρνηση επέλεξε να διαγωνιστεί με την Αξιωματική Αντιπολίτευση σε "ευφυολογήματα" και δεν αναφερόμαστε μόνο στο ότι "η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ", όπως μας είπε ο άριστος απόφοιτος του Χάρβαρντ, αλλά και στο "έμμεσο πλαφόν" που θα ναι σαν πλαφόν, αλλά δεν είναι και ακριβώς πλαφόν, κάτι δηλαδή σαν το "Δ" του κ. Τσίπρα στην ΔΕΗ, που δεν θα επανέλθει με επανακρατικοποίηση, αλλά με άλλους τρόπους - ίσως να περιμένει κι εκεί κάποια απόφαση του ΣτΕ. Απέναντι σε αυτή την κοροϊδία, εμείς θα επιμένουμε στην επιβολή διπλού πλαφόν ανά μονάδα παραγωγής, στο δημοψήφισμα για την κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας, στην επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ και σε ένα μορατόριουμ για να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλα δηλαδή εκείνα που πραγματικά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν άμεσα την κοινωνία, στεναχωρώντας όμως τους ολιγάρχες προστάτες του μνημονιακού τόξου.»





