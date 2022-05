Life

“Το Πρωινό” - Σβήγκος: η ανδρολοχεία, το διαζύγιο, η συνεπιμέλεια και η Ελένη Αϊβαλή (βίντεο)

Αποκαλυπτικός ήταν ο παρουσιαστής του “Ελλάδα έχεις ταλέντο”, που μίλησε και για τον μεγάλο τελικό του σόου του ΑΝΤ1.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν, την Παρασκευή, ο ηθοποιός, Σταύρος Σβήγκος, που μίλησε για όλους και για όλα.

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του σόου του ΑΝΤ1, «Ελλάδα έχεις ταλέντο», που παρουσιάζει μαζί με τον Νικόλα Ράπτη, μίλησε για τις στιγμές και τους ανθρώπους που ξεχώρισε από τα γυρίσματα, ενώ μίλησε και για τον νικητή του σόου, που θα αναδειχθεί από τις ψήφους του κοινού.

Ο Σταύρος Σβήγκος ήταν άκρως αποκαλυπτικός και σχετικά με την οικογένεια και τα προσωπικά του, αναφερόμενος στο διαζύγιό του από την Ελένη Αϊβαλή και την σχέση με το παιδί τους.

Όπως ανέφερε, η πρώην σύντροφος του, «είχε την ανάγκη να το πει και το είπε. Το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πρώτα απ’ όλα είναι το παιδάκι μας μπροστά. Πάντα θα είμαστε οι γονείς του. Πάντα θα είναι η μαμά του, πάντα θα είμαι ο μπαμπάς του. Έχουμε κοινό ενδιαφέρον το παιδί και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό. Έχουμε συνεπιμέλεια με την Ελένη. Μισές μέρες με εμένα, μισές μέρες με τη μαμά του. Τα καταφέρνουμε και έχουμε την επιλογή να πηγαίνουμε όποτε θέλουμε. Μένουμε κοντά στα δέκα λεπτά.

Δεν το αποφασίσαμε μόνοι μας αυτό, ήταν αυτό που θέλαμε. Συμβουλευτήκαμε και ειδικό πάνω στο θέμα. Για το παιδί, είναι μικρός και δέχεται μια πραγματικότητα όπως είναι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό. Το αφύσικο θα ήταν να μην βλέπει έναν από τους γονείς ή να βλέπει δύο γονείς να είναι στα μαχαίρια. Δεν έχει αλλάξει κάτι για τον Άγγελο».

«Πέρασα ανδρολοχεία»

«Πέρασα ανδρολοχεία, είναι κάτι που συμβαίνει σε άνδρες όταν είναι «κοντά» στην σύζυγο τους, όταν κυοφορεί και ουσιαστικά εμφανίζουν τα συμπτώματα της. Αυτό συνέβη. Εγώ το πέρασα σχετικά ελαφρά. Είχα λίγη ζάλη, λίγες αναγούλες. Ουσιαστικά, γίνεσαι πολύ ευαίσθητος. Εγώ έβλεπα διαφημίσεις και έκλαιγα. Δεν το ήξερα, μου το είπε και η Ελένη τότε μήπως έχεις αυτό και το έψαξα», είπε ο ηθοποιός

Ακόμη, ο Σταύρος Σβήγκος αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, εστιάζοντας στην συμμετοχή του στην παράσταση «Η Μήδεια του Μποστ», που θα παιχτεί το καλοκαίρι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

