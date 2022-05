Κοινωνία

Ουκρανία - ΕΕΣ: Αναχώρησε η 5η ανθρωπιστική αποστολή (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε την 5η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους της Ουκρανίας.

Το πρωί της Παρασκευής (6/5) αναχώρησε η 5η ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με προορισμό την πόλη Τσερνιβτσί (Ουκρανία), προκειμένου να συνδράμει τους αμάχους της Ουκρανίας που βιώνουν καθημερινά τη φρίκη και την καταστροφή του πολέμου. Στην αναχώρηση της ιδιαίτερα ριψοκίνδυνης ελληνικής αποστολής παρευρέθη ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

Το ανθρωπιστικό φορτίο (40 τόνοι) που μεταφέρουν τα φορτηγά του Ε.Ε.Σ αποτελείται από τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά και ηλεκτρικές γεννήτριες, τα οποία θα παραδοθούν απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό ώστε να διατεθούν άμεσα στους πολίτες της Ουκρανίας. Συνολικά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τις 5 ανθρωπιστικές αποστολές, έχει αποστείλει 250 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ουκρανίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος. Ταυτόχρονα, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένη από Νοσηλεύτριες και Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, παραμένει από τις αρχές Μαρτίου στο Σιρέτ (σύνορα Ουκρανίας - Ρουμανίας), συνδράμοντας τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην αναχώρηση της Ελληνικής αποστολής, ανέφερε: «Για ακόμα μια φορά μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ο ελληνικός λαός αποδεικνύει τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καθοδηγεί δια του παραδείγματος με τα εξαιρετικά του στελέχη, τα οποία άοκνα, επί 24ώρου βάσεως, συλλέγουν και μεταφέρουν συγκεκριμένο και απόλυτα αναγκαίο υλικό στην Ουκρανία για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες των πληγέντων. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο κ. Αυγερινό, ο οποίος αποτελεί την ψυχή αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Εμείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είμαστε πάντα δίπλα τους».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανέφερε: «Σήμερα αποστέλλουμε την 5η κατά σειρά μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικού υλικού, εντός της Ουκρανίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη αποστολή η οποία εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Είμαστε υπερήφανοι γιατί είμαστε ο μόνος Οργανισμός που μπαίνει μέσα στην Ουκρανία και παραδίδει την βοήθεια απευθείας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Βεβαίως, είμαστε βαθύτατα υπόχρεοι στον ελληνικό λαό γιατί αποτελούμε τον συνδετικό κρίκο της τεράστιας αλυσίδας αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί από τον κόσμο προς τους πληγέντες του πολέμου. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους πληγέντες όσο το απαιτούν οι δύσκολες συνθήκες του πολέμου».

