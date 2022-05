Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: περπάτημα, σκλήρυνση κατά πλάκας και μυστικά για την δίαιτα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία, από την Φωτεινή Γεωργίου και τους καλεσμένους της.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς οχυρωνόμαστε ψυχικά, όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή νόσο;

Πώς η Αλίκη άλλαξε ριζικά την ζωή της, μετά τη διάγνωση για σκλήρυνση κατά πλάκας;

Τι μπορούν να κάνουν στην υγεία μας 8.000 βήματα την ημέρα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 7 Μαΐου, στις 12:00.

Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχει η δίαιτα;

Πώς κατάφεραν Έλληνες ερευνητές να βάλουν σε κάψουλες το ελαιόλαδο και τις ελιές Καλαμών;

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να φροντίζουμε τον σκύλο και τη γάτα μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 8 Μαΐου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

