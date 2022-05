Life

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη στο “Πρωινό”: ήταν περίεργη η ερώτηση που δέχθηκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ερώτηση που προκάλεσε αμηχανία στην συνέντευξη Τύπου, την σχέση της με την Ελλάδα και τα προγνωστικά της για την θέση της Ελλάδας και της… Ουκρανίας.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά ήταν την Παρασκευή η Αμάντα Γεωργιάδη, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό Eurovision 2022.

«Ήταν λίγο περίεργη η ερώτηση που δέχθηκα. Είμαι Ελληνίδα, αλλά είμαι από την Νορβηγία. Πολύ σωστά δόθηκε η απάντηση από την Σοφία (ενν. την επικεφαλής της ελληνικής αποστολής) ότι με βρήκαν γιατί έχω ένα ταλέντο και όχι γιατί είμαι από την Νορβηγία», είπε η Αμάντα Γεωργιάδη, σχολιάζοντας την ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου που προκάλεσε αμηχανία στην εκπρόσωπο της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό και στα άλλα μέλη της ελληνικής ομάδας.

Όπως είπε, η σχέση της με την Ελλάδα είναι στενή, αναφέροντας χαρακτηριστικά «την αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα. Κάθε χρόνο έρχομαι στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα, κάνω μπάνια εκεί. Η γιαγιά μου, που την αγαπάω πάρα πολύ, μένει στα Γιάννενα».

«Δεν σκέφτομαι σε ποια θέση θα βγούμε, θέλω να κάνουμε κάτι ωραίο και σημαντικό», είπε η Αμάντα Γεωργιάδη, απαντώντας για τις προσδοκίες της από την συμμετοχή στον διαγωνισμό, λέγοντας ακόμη πως δεν έχει άγχος όταν ανεβαίνει στην σκηνή.

Στο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα, εάν θεωρεί και εκείνη πως φέτος τον διαγωνισμό θα κερδίσει η Ουκρανία, η Αμάντα Γεωργιάδη απάντησε «δεν κοιτάω πολύ τα στοιχήματα, έχουμε και πολλή δουλειά εδώ με τις πρόβες. Η Ουκρανία έχει πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά μετράνε κι άλλα, είναι πολλά ωραία τραγούδια».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στον Κορυδαλλό η μητέρα και η αδερφή της (βίντεο)

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

Κωστόπουλος - Αθανασοπούλου: ο “βιασμός”, οι αναρτήσεις, o “Σασμός” και η ρήτρα (βίντεο)