Καιρός

Καιρός: νεφώσεις, μπόρες και σκόνη το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που αναμένονται οι εντονότερες βροχοπτώσεις. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για το Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στην δυτική Μακεδονία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά και τα βόρεια, 4 με 6 μποφόρ και από βόρειες διευθύνσεις στην υπόλοιπη χώρα, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 22 βαθμούς, στα ηπειρωτικά από 09 έως 24 και στην νησιωτική χώρα από 12 έως 22, δε τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βαθμιαία αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα ανατολικά και βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 06 έως τους 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 40 σημεία

Κούβα: Πού οφείλεται η φονική έκρηξη στο ξενοδοχείο (εικόνες)

BCL: Ισπανικός “εμφύλιος” στον τελικό του Final Four