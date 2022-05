Κοινωνία

Χειροπέδες σε σπείρα που έκλεβε ηλικιωμένους (εικόνες)

Τι βρέθηκε στην κατοχή των δραστών κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την Ασφάλεια Αττικής

Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης

Οι κατηγορούμενοι εισέρχονταν στις οικίες ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή των συντηρητών ανελκυστήρων

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης

Εξιχνιάσθηκαν 22 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών.

Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, ρολόγια, τα χρηματικά ποσά των 27.150 ευρώ και 3.140 δολαρίων και 2 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5-5-2022, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την ανωτέρω Υπηρεσία, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε, της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων και της Διεύθυνσης Τροχαίας, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 10 ημεδαποί ( εννέα άνδρες και μία γυναίκα), μέλη της οργάνωσης. Αναζητούνται 2 επιπλέον συνεργοί τους.

Προηγήθηκε πολύμηνη ενδελεχής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε η δράση δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας τουλάχιστον από οκταμήνου, διέπρατταν συστηματικά κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας κινούμενα, πρωινές- μεσημβρινές ώρες, με οχήματα ιδιοκτησίας τους ή συγγενικών τους προσώπων, σε ομάδες τριών έως πέντε ατόμων, περιφέρονταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε σημεία με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα (λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ και καταστήματα), προκειμένου να εντοπίσουν τα υποψήφια θύματά τους.

Στη συνέχεια και στοχεύοντας αποκλειστικά σε ηλικιωμένα άτομα, τα ακολουθούσαν διακριτικά κατά την επιστροφή τους στις οικίες τους και κατά την είσοδό τους σε αυτές τους απευθύνονταν, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή των συντηρητών ανελκυστήρων.

Ακολούθως τους έπειθαν ότι τυγχάνει επιτακτική ανάγκη εισόδου τους στις οικίες, προκειμένου να εξετάσουν υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ρευματοκλοπή ή βλάβη του ασανσέρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις προσποιούνταν τους μεταφορείς-καθαριστές χαλιών για παράδοση σε ένοικους της ίδιας πολυκατοικίας, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός εμπορίας χαλιών που ασκούσαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.

Με την απόκτηση πρόσβασης στο εσωτερικό των οικιών, κάποιοι εξ αυτών οδηγούσαν τους ηλικιωμένους στον χώρο συνήθως της κουζίνας, όπου τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα, ενώ παράλληλα οι συνεργοί τους, ερευνούσαν επισταμένα τους λοιπούς χώρους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και διάφορα τιμαλφή.

Με το πέρας της εγκληματικής τους δραστηριοποίησης, επιβιβάζονταν στα αυτοκίνητά τους, όπου τους ανέμεναν οι οδηγοί συνεργοί τους και διέφευγαν άμεσα από το σημείο.

Σημειώνεται ότι κατά την κακοποιό τους δράση, φρόντιζαν για το άψογο της εμφάνισης-αμφίεσής τους, προκειμένου να τυγχάνουν πιστευτοί, ως προς την - κατά περίπτωση - ιδιότητα που επικαλούντο, ενώ καταγράφηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες επιδείκνυαν στα θύματά τους έγγραφα με το λογότυπο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περιπτώσεις που οι ηλικιωμένοι υποπτεύονταν τις προθέσεις τους, δεν δίσταζαν να γίνουν ιδιαίτερα φορτικοί έως και απειλητικοί, προκειμένου να κάμψουν τις αμφιβολίες τους και να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους.

Με το πέρας των έκνομων ενεργειών και σε άμεσο χρόνο, διοχέτευαν τα κλοπιμαία σε δίκτυο κλεπταποδόχων, προκειμένου αφενός να αποκομίζουν άμεσα οικονομικό όφελος και αφετέρου να μην τηρούν στην κατοχή τους και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πειστήρια των παράνομων ενεργειών τους.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν 22 διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των -27.150- ευρώ

• το χρηματικό ποσό των -3.140- δολαρίων Η.Π.Α.

• πλήθος κοσμημάτων, ρολόγια κι άλλα τιμαλφή

• 2 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα

• είδη ρουχισμού που έφεραν κατά τις έκνομες ενέργειες

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".

