Life

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: παράτολμα σχέδια, πάθη και “προδοσίες” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "Άγριες Μέλισσες" συνεχίζονται με ραγδαίες εξελίξεις σε τέσσερα επεισόδια, που θα μαγνητίσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα νέα επεισόδια, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 22:30, που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 9 Μαΐου - Επεισόδιο 109

Η προσπάθεια των Σεβαστών να κερδίσουν χρόνο για το αεροδρόμιο πέφτει στο κενό. Ο Δούκας και η Μυρσίνη αποφασίζουν να προχωρήσουν σ’ ένα παράτολμο σχέδιο, προκειμένου να μη χάσουν την περιουσία τους. Η Πηνελόπη ανακαλύπτει μια σημαντική πληροφορία στην ατζέντα του Μελέτη, ενώ η παράνομη σχέση της Κορίνας και του Μπάμπη θα αποκαλυφθεί σε ένα άτομο της οικογένειας Μεγαρίτη. Ο Νικηφόρος αποφασίζει να μπλέξει στην υπόθεση της έκθεσης του Ξανθού.

Τρίτη 10 Μαΐου - Επεισόδιο 110

Ο Ακύλας, έξαλλος με την επίθεση που του έκανε το χωριό, βρίσκει απέναντί του και την οικογένειά του. Η Ζωή προειδοποιεί την Κορίνα για τον κίνδυνο που διατρέχει αυτή κι ο Μπάμπης. Ο Νικηφόρος κατεβαίνει στην Αθήνα μαζί με την Ασημίνα για να βρουν τον Θόδωρο Ξανθό, ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος δεν φεύγουν απ’ το πλευρό του Ζάχου. Ο Δούκας με τη Μυρσίνη προχωράνε, με τη συγκατάθεση του Φραγκούδη, το σχέδιο για να πιέσουν τα παιδιά τους να δεχτούν το αεροδρόμιο στο Διαφάνι, αν χρειαστεί. Ο Σταμάτης συγκρούεται με τον Παναγιώτη για τα μάτια της Βιολέτας. Ο Ντούνιας χειραγωγεί τον Ζάχο για να πάρει πληροφορίες.

Τετάρτη 11 Μαΐου - Επεισόδιο 111

Ο Πέτρος καταφέρνει να ξεφύγει απ’ τον Ντούνια και τους άντρες του και ζητάει καταφύγιο απ’ τον Λάμπρο. Ο Νικηφόρος και η Ασημίνα ξεκινούν την έρευνα στην Αθήνα, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που συλλέγουν δεν είναι ενθαρρυντικές. Η Πηνελόπη συνεχίζει τη δική της έρευνα για να βγει στο φως η αλήθεια για τον φόνο του Γραμματικού. Η Μυρσίνη προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή να δωροδοκήσουν έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης. Ο Πέτρος υποψιάζεται πως ο Ζάχος κατέδωσε την κρυψώνα του και η Ελένη φοβάται πως οι υποψίες του είναι αληθινές.

Πέμπτη 12 Μαΐου - Επεισόδιο 112

Ο Πέτρος κρύβεται στο Διαφάνι, ενώ όλοι υποψιάζονται ότι ο Ζάχος τον κατέδωσε. Ο Νικηφόρος με την Ασημίνα ζουν τον έρωτά τους στην Αθήνα, ενώ παράλληλα προσπαθούν να φτάσουν στον Θόδωρο Ξανθό. Ο Κωνσταντής πείθεται, από τους γονείς του, να λαδώσει τον υποτιθέμενο κυβερνητικό υπάλληλο. Η Πηνελόπη, με μια ανατρεπτική κίνηση, προσεγγίζει το πρόσωπο που θα την βοηθήσει στην έρευνά της. Η Κορίνα, επηρεασμένη από τον Μπάμπη, αρχίζει να αμφιβάλλει για τον Ακύλα, ενώ η Ουρανία έχει δεύτερες σκέψεις για το ταξίδι τους στην Αμερική…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες. Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Πυροβολισμοί σε κεντρικό καφέ (εικόνες)

Κάλυμνος: Φοιτήτρια κατήγγειλε βιασμό και βρέθηκε κατηγορούμενη

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: οι κοινές θέσεις, η Ουκρανία και το Κυπριακό

Gallery