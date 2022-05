Οικονομία

Petrolina - Όμιλος ΜΗΤΣΟΥ: Συναντήσεις με Γεωργιάδη και Σταϊκούρα (εικόνες)

Εκπρόσωποι των δύο εταιρειών συζήτησαν με τα κυβερνητικά στελέχη τα σχέδια τους, για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την επιτυχημένη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμη μία συνάντηση των αρμόδιων υπουργών, αυτήν την φορά με επιχειρηματίες από την κυπριακή αγορά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα με τον Δημήτρη Μαυρομίχαλο, Γενικό Διευθυντή της πετρελαϊκής εταιρείας PETROLINA, η οποία ανήκει στην οικογένεια Λευκαρίτη, που το 2021 εξαγόρασε την πετρελαϊκή εταιρεία SILKOIL, κάνοντας την αρχή των επενδύσεων της στην ελληνική αγορά. Στην συνάντηση συμμετείχε ο Αναστάσιος Μήτσου, Πρόεδρος του Ομίλου ΜΗΤΣΟΥ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό συνεργάτη στα σχέδια των Κύπριων επενδυτών στην Ελλάδα.

Μετά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δεδομένης της πρόθεσης της οικογένειας Λευκαρίτη να επενδύσει στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες συναντήθηκαν με τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, στον οποίο ανέπτυξαν ιδέες και σχέδια, που πρόκειται να πραγματοποιήσουν το προσεχές διάστημα.

Τόσο ο πετρελαϊκός κολοσσός PETROLINA του Κύπριου Ντίνου Λευκαρίτη, όσο και ο συνεργάτης του στην ελληνική αγορά, Όμιλος Μήτσου, είδαν με πολύ μεγάλη ικανοποίηση ό,τι οι δυο Υπουργοί επέδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον για τα δυναμικά πρότζεκτ, που έχει μελετήσει η ομάδα σχεδιασμού της PETROLINA και τα οποία παρουσίασαν στους κυβερνητικούς αξιωματούχους, με όλες τις λεπτομέρειες των μεγαλόπνοων σχεδίων τους.

«Είστε ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα, άλλωστε εγώ δεν διαχωρίζω Κύπρο από Ελλάδα, είμαστε ένα και είναι σημαντικές τέτοιες συνεργασίες, όπως της πετρελαϊκής PETROLINA και του Ομίλου ΜΗΤΣΟΥ, που δημιουργούν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε αμέσως μετά από την συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το σημαντικό είναι να γίνονται επενδύσεις στην χώρα μας και η βοήθεια της Πολιτείας είναι σημαντική, ώστε να προσελκύει επενδυτές με όραμα, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αναστάσιος Μήτσου.

Ο Όμιλος ΜΗΤΣΟΥ έχει έντονη δραστηριότητα στο χώρο των καυσίμων και με πρωτοποριακές επενδύσεις θα συμβάλει στην συνεργασία των δυο εταιρειών.