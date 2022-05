Παράξενα

Φυλακίστηκε γιατί... τρυπούσε τα προφυλακτικά του εραστή της

Ένοχη για σεξουαλική επίθεση κρίθηκε μια Γερμανίδα κρίθηκε καθώς άνοιξε τρύπες στα προφυλακτικά του συντρόφου της σε μια προσπάθεια να μείνει έγκυος, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η γυναίκα, 39 ετών, είχε περιστασιακή σχέση με τον άνδρα (friends with benefits) όταν σκόπιμα κατέστρεψε τα προφυλακτικά εν αγνοία του.

Η υπόθεση έγραψε νομική ιστορία, σύμφωνα με τον δικαστή, επειδή το έγκλημα που είναι γνωστό ως "stealthing" - όπου κάποιος αφαιρεί κρυφά το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ - έγινε σε αυτήν την περίπτωση από μια γυναίκα.

Στην 39χρονη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε διαδικτυακά στις αρχές του 2021 και ξεκίνησε μια περιστασιακή, σεξουαλική σχέση.

Η ίδια ανέπτυξε βαθύτερα συναισθήματα για τον σύντροφό της, 42 ετών, αλλά ήξερε ότι δεν ήθελε να είναι σε μια αφοσιωμένη σχέση, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Η γυναίκα άνοιξε κρυφά τρύπες στο πακέτο με τα προφυλακτικά με την ελπίδα να μείνει έγκυος, αλλά λέγεται ότι δεν τα κατάφερε.

Παρόλα αυτά, αργότερα έστειλε στον άνδρα ένα μήνυμα WhatsApp λέγοντας του ότι πίστευε ότι ήταν έγκυος και του είπε τι είχε κάνει.

Στη συνέχεια ο 42χρονος υπέβαλε μήνυση εναντίον της.

Αν και οι εισαγγελείς και το δικαστήριο συμφώνησαν ότι είχε διαπραχθεί ένα έγκλημα, υπήρχε αρχική αβεβαιότητα για το τι έπρεπε να κατηγορηθεί.

"Έχουμε γράψει νομική ιστορία εδώ σήμερα", είπε η δικαστής Astrid Salewski στο περιφερειακό δικαστήριο στη δυτική πόλη Bielefeld.

Αφού πρώτα ερεύνησε εάν το έγκλημα συνιστούσε βιασμό, αποφάσισε ότι η κατηγορία για σεξουαλική επίθεση ήταν κατάλληλη αφού διάβασε για το έγκλημα του "stealthing" κατά την εξέταση της νομολογίας.

Πηγή: Sky News

