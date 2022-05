Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η νέα φωτογραφία χωρίς μάσκα και το “ευχαριστώ”

Νέα εμφάνιση της Ιωάννας Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα και το συγκινητικό μήνυμά της.

Ένα συγκινητικό μήνυμα έστειλε μέσω της νέας της ανάρτησης στο Instagram η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Λίγες μέρες μετά την πρώτη εμφάνισή της χωρίς μάσκα, η 36χρονη που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, εμφανίζεται και πάλι χωρίς μάσκα και με αλλαγμένα τα μαλλιά της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα.

«Παρόλη την αγωνία που ένιωθα, ήταν μεγάλη ανακούφιση για εμένα να επικοινωνήσω τη νέα μου εικόνα.

Σας ευχαριστώ όλους πολύ που με αγκαλιάσατε με τόση ζεστασιά και αποδοχή. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, αλλά για εμένα ήταν ένα σημαντικό βήμα και με γεμίζει με τόση δύναμη που ξέρω πως είστε δίπλα μου και με στηρίζετε κάθε φορά. Αυτό είναι ευλογία!», γράφει στο μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία της.

