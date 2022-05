Κοινωνία

Ελληνική Αστυνομία: Προκήρυξη για 250 συνοριοφύλακες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσλαμβάνονται 250 συνοριοφύλακες. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και η λήξη της προθεσμίας για τις αιτήσεις.

Προκηρύχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ο διαγωνισμός για την πρόληψη 250 συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Στην προκήρυξη, η οποία αναρτήθηκε σε ειδικό banner της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ, περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια οι όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παίρνουν οποιαδήποτε πληροφορία από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ή αστυνομικές διευθύνσεις, τα τηλέφωνα των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην ανάρτηση, ή από την ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 29-05-2022. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 40 σημεία

Καιρός: νεφώσεις, μπόρες και σκόνη το Σάββατο