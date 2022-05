Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα – ΗΠΑ: Έρευνα για θανάτους παιδιών

Ανεξήγητες περιπτώσεις ηπατίτιδας ερευνούν οι υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ, κάποιες εκ των οποίων ήταν θανατηφόρες.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ερευνούν 109 περιπτώσεις ανεξήγητης ηπατίτιδας σε παιδιά στις ΗΠΑ, εκ των οποίων πέντε ήταν θανατηφόρες.

Αυτές οι περιπτώσεις σοβαρών φλεγμονών του ήπατος εντοπίστηκαν σε 25 αμερικανικές Πολιτείες και εδάφη και τα παιδιά που νόσησαν έχουν μέση ηλικία μόλις δύο ετών, διευκρίνισε αξιωματούχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εκτός των ΗΠΑ, περισσότερα από 200 κρούσματα έχουν καταγραφεί, κυρίως στην Ευρώπη, διευκρίνισε άλλος αξιωματούχος.

Λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας, τα συγκεκριμένα παιδιά δεν μπορούσαν ως επί το πλείστον να εμβολιαστούν κατά της Covid-19.

"Ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 δεν είναι η αιτία" της νόσου αυτής, δήλωσε ο Τζέι Μπάτλερ, αναπληρωτής διευθυντής αρμόδιος για τις μολυσματικές νόσους στα CDC λέγοντας ότι θέλει να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Αντίθετα, η λοίμωξη με Covid-19 δεν αποκλείστηκε ως ενδεχόμενη αιτία, διευκρίνισε.

Τα CDC ωστόσο κλίνουν υπέρ της εκδοχής ενός συγκεκριμένου τύπου αδενοϊού -- ιών αρκετά κοινών αλλά που δεν ήταν γνωστοί έως τώρα ότι προκαλούν ηπατίτιδες σε υγιή παιδιά. Επιβεβαιώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά παιδιά που επλήγησαν στις ΗΠΑ είχαν βρεθεί θετικά στον αδενοϊό, τον λεγόμενο "τύπου 41".

"Οι ερευνητές εδώ και σε όλο τον κόσμο εργάζονται σκληρά για να καθορίσουν την αιτία", δήλωσε ο Τζέι Μπάτλερ.

Τα κρούσματα στις ΗΠΑ σημειώθηκαν τους τελευταίους επτά μήνες, διευκρίνισε. Και το 14% των παιδιών που νόσησαν χρειάστηκε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.

"Γνωρίζουμε ότι αυτή η είδηση μπορεί να είναι ανησυχητική, κυρίως για τους γονείς των μικρών παιδιών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτές οι σοβαρές ηπατίτιδες είναι σπάνιες", πρόσθεσε ο Μπάτλερ θέλοντας να καθησυχάσει.

Παρότι το 90% των παιδιών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτά θεραπεύτηκαν.

