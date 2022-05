Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν ανήλικους σε πάρκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βόλτα για δύο 17χρονους μετατράπηκε σε εφιάλτη. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Θύματα επίδοξων ληστών έπεσαν δύο ανήλικοι το βράδυ της Παρασκευής στο Ωραιοκάστρο Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 22:30 σε πάρκο της περιοχής, όταν άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους προσέγγισαν τους 17χρονους και τους μαχαίρωσαν με σκοπό να τους ληστέψουν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους ανήλικους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Πηγή: GRTimes

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 40 σημεία

Καιρός: νεφώσεις, μπόρες και σκόνη το Σάββατο

BCL: Ισπανικός “εμφύλιος” στον τελικό του Final Four