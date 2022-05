Οικονομία

Σκρέκας για ρεύμα: οι αλλαγές από Ιούλιο και το σχέδιο για τους πολύτεκνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τα νέα μέτρα στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων από την κυβέρνηση για την επιδότηση των αυξήσεων των λογαριασμών ρεύματος.

Αρχικά, ο Υπουργός, αναφέθηκε στα "πυρά" που δέχεται η κυβέρνηση και είπε χαρακτηριστικά: "Η αντιπολίτευση προσπαθεί να υποβαθμίσει τα μέτρα της κυβέρνησης, χωρίς να τα καταφέρνει." και συνέχισε: "Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε έως και το 60% των αυξήσεων από 30 ευρώ έως 600. "

Επιπλέον, επεσήμανε ότι "από τον Ιούλιο όλα αυτά αλλάζουν για το σύνολο της κατανάλωσης για κύριες και μη κατοικίες, θα απορροφήσουμε έως και το 85% της αύξησης για το επόμενο διάστημα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια." και τόνισε: "Ουσιαστικά βάζουμε ένα πλαφόν στην χονδρική, εμείς αποσυνδέουμε την τιμή του φυσικού αερίου από το κέρδος των εταιρειών και βάζουμε και ένα “πλαφόν” στη λιανική."

Σχετικά με τη διακοπή ρεύματος στα νοικοκυριά, αναφέρει: "Καταρχήν να πούμε ότι και για τον Μάιο και τον Ιούνιο, αυξάνουμε τις επιδοτήσεις, για τους παλιούς λογαριασμούς υπάρχουν οι επιστροφές.Έχουμε πολύ λιγότερες αποκοπές ρεύματος από το 2017 και 2018 που δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση."

Ακόμη αναφέρθηκε σε επικείμενο σχέδιο σχετικά με τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε απόλυτη δυσχέρεια αλλα και για σχέδιο που ετοιμάζεται για τους πολύτεκνους: "Με τη νέα υπουργική απόφαση θα καλύπτουμε σε νοικοκυριά που βρίσκονται απόλυτη δυσχέρεια, επανασυνδέεται το ρεύμα, καλύπτεται το τέλος επανασύνδεσης και ένα ποσό μέχρι 6000 ευρώ." και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι "μελετάται ένα σχέδιο για ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους για τη στήριξη των οικογενειών, ιδιαίτερα για όσους δεν περιλαμβάνονται στο κοινωνικό τιμολόγιο."

Όπως διευκρίνισε, "όταν έρθουν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά θα είναι επιπλέον του σχεδίου της κυβέρνησης".





Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ενεργειακή αναβάθμιση και το πρόγραμμα "Εξοικονομώ".