Κρήτη: Παιδί έπεσε από ύψος 5 μέτρων σε ξενοδοχείο

Το παιδάκι βρίσκεται στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

Πανικός προκλήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της δυτικής Κρήτης, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα μετά από πτώση ενός παιδιού από ύψος.

Το αγοράκι που βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές μαζί με την οικογένειά του, έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από ύψος 5 μέτρων εντός του ξενοδοχείο στον Καβρό Χανίων.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε με ιδίο μέσο, τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο.

