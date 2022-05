Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: διπλωματικές προσπάθειες για τη διάσωση μαχητών

Ανησυχία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στην Ουκρανία. Τι ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για να σωθούν οι μαχητές που έχουν καταφύγει στο τεράστιο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azofstal στη Μαριούπολη, αφού χθες Παρασκευή απομακρύνθηκαν από εκεί μερικές δεκάδες άμαχοι.

Οι Ουκρανοί που υπερασπίζονται το Azovstal έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραδοθούν. Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ρωσικές δυνάμεις θέλουν να εξαλείψουν και τον τελευταίο θύλακα αντίστασης στη Μαριούπολη, την πόλη – λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, έως τη Δευτέρα όταν η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη των σοβιετικών στρατευμάτων επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι χθες Παρασκευή απομακρύνθηκαν από το Azovstal 50 άμαχοι, ενώ κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε τη μονομερή εκεχειρία την οποία είχε κηρύξει η ίδια προκειμένου να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι δεκάδες άμαχοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα υπόγεια του εργοστασίου, το οποίο πολιορκείται επί εβδομάδες.

Η Μαριούπολη έχει υποστεί τον σφοδρότερο βομβαρδισμό από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ουκρανίας από τις 24 Φεβρουαρίου όταν εισέβαλε στη χώρα η Ρωσία.

Σε διάγγελμά του αργά χθες τη νύκτα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία εργάζεται πάνω σε μια διπλωματική προσπάθεια προκειμένου να σωθούν οι μαχητές που υπερασπίζονται το Azovstal,

“Συμμετέχουν μεσολαβητές με επιρροή, κράτη με επιρροή”, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Οι απομακρύνσεις των εκατοντάδων αμάχων από το εργοστάσιο χαλυβουργίας ξεκίνησαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, έπειτα από παρέμβαση του ΟΗΕ, όμως χρειάστηκε να αναβληθούν λόγω της επανέναρξης των μαχών.

Χθες το απόγευμα 50 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν από το Azovstal, δήλωσε η Ιρίνα Βερεστσούκ αντιπρόεδρος της ουκρανικύς κυβέρνησης. Η ίδια πρόσθεσε ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί σήμερα, όμως κατηγόρησε τους Ρώσους ότι παραβιάζουν συνεχώς την εκεχειρία και κατά συνέπεια η επιχείρηση εκκένωσης προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Η Μόσχα επιβεβαίωσε τον αριθμό των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το Azovstal επισημαίνοντας: “Η ανθρωπιστική επιχείρηση στο Azovstal θα συνεχιστεί στις 7 Μαΐου”. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας οι διασωθέντες, ανάμεσά τους και 11 παιδιά, παραδόθηκαν σε εκπροσώπους του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης είχε εκτιμήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι 200 άμαχοι έχουν καταφύγει στο εργοστάσιο, έχοντας λίγες προμήθειες σε νερό και τρόφιμα. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι παραμένουν σε αυτό.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, ο Αντρίι Γερμάκ, ανέφερε στο Telegram ότι 500 άμαχοι απομακρύνθηκαν από τη Μαριούπολη χθες, ανάμεσά τους και κάποιοι που βρίσκονταν στο Azovstal.

Ο Γερμάκ έκανε λόγο “για ένα ακόμη στάδιο απομάκρυνσης” το οποίο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και ευχαρίστησε τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού για τη βοήθειά τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τη νίκη των στρατευμάτων του στη Μαριούπολη στις 21 Απριλίου και τους ζήτησε να αποκλείσουν το εργοστάσιο και κάλεσε τους μαχητές μέσα σε αυτό να παραδοθούν. Λίγες ημέρες αργότερα η Ρωσία ξεκίνησε και πάλι την επίθεση εναντίον του Azovstal.

Η κατάληψη της Μαριούπολης θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Μόσχα καθώς με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να δημιουργήσει έναν διάδρομο που θα ενώνει την προσαρτημένη Κριμαία με τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, όπου κυριαρχούν οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες.

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ουκρανία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε αργά χθες Παρασκευή ομόφωνα μια ανακοίνωση για την Ουκρανία, την πρώτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου, με την οποία εκφράζει “τη σθεναρή στήριξή του” στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του οργανισμού και εκφράζει “τη βαθιά του ανησυχία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας” στη χώρα.

Η ανακοίνωση, την οποία συνέταξαν η Νορβηγία και το Μεξικό, δεν φτάνει στο σημείο να στηρίξει ξεκάθαρα μια μεσολαβητική προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες, όπως προέβλεπε μια πρώτη εκδοχή του κειμένου, το οποίο βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση από την Πέμπτη.

Ωστόσο αυτή η ανακοίνωση είναι η πρώτη έκφραση ενότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας από την αρχή του πολέμου. Στα τέλη Φεβρουαρίου η Μόσχα είχε ασκήσει βέτο σε μια άλλη ανακοίνωση η οποία ζητούσε από τη Ρωσία να αποσύρει τον στρατό της από την Ουκρανία.

“Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ουκρανία”, αναφέρει η ανακοίνωση. “Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπενθυμίζει ότι όλες οι χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση, βάσει της Χάρτας του ΟΗΕ, να διευθετούν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικούς τρόπους”, προσθέτει.

“Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη σθεναρή στήριξή του στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα στην αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης”, σημειώνει η ανακοίνωση, με την οποία το Συμβούλιο ζητεί από τον Γκουτέρες να το ενημερώσει ξανά “εν ευθέτω χρόνω”.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ χαιρέτισε τη στήριξη αυτή επισημαίνοντας ότι “θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια να σώσω ζωές, να περιορίσω τα δεινά και να βρω τον δρόμο της ειρήνης”.

“Σήμερα για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ασφαλείας μίλησε με μία φωνή υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία”, εξέφρασε την ικανοποίησή του στην ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες. “Ο κόσμος πρέπει να ενωθεί για να σιγήσουν τα όπλα και να υπερασπιστούμε τις αξίες της Χάρτας του ΟΗΕ”, υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο γενικός γραμματέα του ΟΗΕ συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο.

Οι συναντήσεις αυτές άνοιξαν τον δρόμο για τις κοινές επιχειρήσεις του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού χάρη στις οποίες απομακρύνθηκαν περίπου 500 άμαχοι από τη Μαριούπολη και το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal τις τελευταίες ημέρες.

Εξάλλου χθες ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Γκουτέρες θα επιστρέψει τη Δευτέρα και την Τρίτη στην περιοχή, πραγματοποιώντας επίσκεψη στη Μολδαβία, μια χώρα που έχει υποδεχθεί μισό εκατομμύριο Ουκρανούς πρόσφυγες.

Από τα μέσα Απριλίου ο ΟΗΕ προσπαθεί να σχηματίσει “μια ομάδα ανθρωπιστικών επαφών”, που θα συναντηθεί στο ίδιο τραπέζι στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τον ΟΗΕ, μάταια μέχρι στιγμής.

“Εξακολουθούμε να αναζητούμε μέσα για να φέρουμε κοντά τις αντιμαχόμενες πλευρές σε ένα βιώσιμο και συγκροτημένο σχήμα” για να “συζητήσουμε ανθρωπιστικά ζητήματα”, δήλωσε χθες ο Στεφάν Ντιζαρίτς εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

