Νέα Ιωνία: Έκρηξη από χειροβομβίδα σε πολυκατοικία

Πανικός και σοβαρές υλικές ζημιές μετά από έκρηξη από χειροβομβίδα. Τι "βλέπει" η ΕΛΑΣ πίσω από το χτύπημα.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα στην πιλοτή πολυκατοικίας, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Η χειροβομβίδα εξερράγη με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές σε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα, καθώς και σε υαλοπίνακες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ δεν προέκυψε τραυματισμός.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, μάλλον πρόκειται για «προειδοποιητικό» χτύπημα σε ένοικο της εν λόγω πολυκατοικίες, από μαφιόζους της νύχτας.

